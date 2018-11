Semb oppsummerer: Norsk fotball i medvind

NTB Sport

– Det er litt spesielt å oppsummere året når vi ikke er i mål ennå. A-landslagets resultater trumfer det meste, men vi har mye å være fornøyd med, sier sportssjef Nils Johan Semb til NTB og går gjennom årets oppturer.

– Hvis vi starter med aldersbestemte landslag, har vi for første gang hatt tre av fire lag i sluttspill. J19 var i EM-semifinale, G17 i kvartfinale. G19 kom ikke til semifinale, men vant omspill og kvalifiserte seg til VM. Der har vi ikke vært siden 1993, sier han.

– I tillegg tok alle de fire nye lagene seg til eliterunden i kvalifiseringen til neste års EM. Det er ingen garanti for hva som blir sluttproduktet av spillerne, men mye tyder på at noen fra disse generasjonene vil komme opp og prege A-landslagene i framtiden.

Særlig deltakelsen i U20-VM vil være et utstillingsvindu for lovende norske spillere.

– Jeg tar ikke av, men konstaterer at Norges aldersbestemte landslag har hatt sin beste sesong.

Slo tilbake

Semb gledes også av at kvinnelandslaget slo hardt tilbake etter et vanskelig år i 2017.

– De fikk en tøff VM-trekning, og etter tapet mot Nederland i fjor tenkte jeg at det ville bli en kamp for å få playoff. Så klarte vi å vinne resten av kampene og snu det til direkte VM-plass. Det var en veldig sterk prestasjon, sier Semb.

– Jeg synes Martin (Sjögren) har fått fram et godt kollektiv, et lag som ble vanskelig å slå og som i den avgjørende kampen mot Nederland fikk ut maks. Det var et veldig løft, og jeg tror laget kan slå godt fra seg i VM dersom det får ha enerne med seg.

For A-landslaget for menn gjenstår de avgjørende kampene før sesongen kan oppsummeres, men med sju seirer og ett tap har laget allerede fått et stort løft, etter fem år på rad med flere tap enn seirer.

– Vi har møtt lag på samme nivå som oss, ingen av de virkelig store, men vi har stort sett vært det beste laget i alle kamper vi har spilt. Det viser sjansetall og statistikk, sier Semb.

Bortekampene mot Slovenia fredag og Kypros mandag avgjør hva som blir fasit for året.

Talentflyt

Semb registrerer at det er et ungt landslag, med spillere som Sander Berge, Kristoffer Ajer og Martin Ødegaard i gruppa.

– De har gått hele rekka gjennom aldersbestemte landslag og etablert seg på A. Så har vi Erling Haaland som er bare 18 og banker hardt på. Det er spillere som kan bidra for Norge i mange, mange år framover.

Også for klubblagene er det mye å glede seg over, og Semb trekker særlig fram Sarpsborg og LSK Kvinner.

– At Sarpsborg klarer å hevde seg i europaligaen er en veldig inspirasjon for klubbene under Rosenborg-nivå. De har vært Norges Östersund (imponerte forrige sesong) og kan faktisk som dem ta seg videre til cupspillet. Molde imponerte i kvalifiseringen mot Zenit, mens Rosenborg har skuffet i gruppespillet etter å ha kvalifisert seg. Likevel er det for tidlig å konstatere at dette innebærer et løft for norsk klubbfotball, for det har svingt veldig fra år til år, sier Semb.

– LSK Kvinner tok seg endelig til kvartfinale i mesterligaen. Etter å ha vært veldig uheldig med trekningen ble det i år overkommelig motstand og litt stolpe-inn. Det er for tidlig å si at norsk klubbfotball har tatt et steg framover. Vi må se om det kan gjentas.

Han gleder seg over at norske spillere, både menn og kvinner, har markert seg nok til å følges tett av klubber i sterke ligaer.

– Vi kan fort få nye overganger som gjør at de kommer til enda bedre konkurranse- og treningsmiljø.

