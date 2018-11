Ny VM-remis etter perfekt Carlsen-forsvar

NTB Sport

Dermed står det 2,5-2,5 i VM-kampen i London.

Carlsen spilte svært sterkt med svarte brikker torsdag og ble hyllet av eksperter både på NRK og i sosiale medier. Caruana åpnet offensivt, men lyktes aldri i å knekke den regjerende verdensmesteren. Etter 33 trekk ble spillerne enige om remis.

– Jeg følte at jeg kom ganske godt ut av åpningen, og etter det hadde jeg håpet å kunne legge litt press på ham. Men jeg synes ikke jeg spilte spesielt bra i dag, det var ikke så veldig mange vanskelige beslutninger, sa Magnus Carlsen til NRK.

– Jeg synes vi begge var veldig godt forberedt. På slutten var det veldig komplisert, men mer eller mindre balansert, og remis var det logiske resultatet. I dag tok ingen noen stor risiko. Det var en ganske velspilt kamp, sa Caruana.

Forrykende start

Igjen åpnet Caruana et VM-parti med E4 i det første trekket, og nok en gang svarte Carlsen med siciliansk forsvar.

De første trekkene har de spilt flere ganger hittil i VM, men Caruana valgte raskt flere offensive trekk og åpnet partiet meget sterkt. Det var tydelig at amerikaneren gikk for seier med hvite brikker.

– Magnus har tapt åpningsduellen, sa sjakkspiller Rune Djurhuus i NRK-studioet etter de første seks trekkene.

Bare noen få trekk senere var det tydelig at Carlsen forsvarte seg meget imponerende mot den aggressive åpningen til Caruana. I løpet av de første tjue minuttene hadde spillerne byttet ett tårn, én løper og én bonde hver, og etter 16 trekk var dronningene byttet av.

– Beste VM-åpning

I starten brukte Carlsen mer tid enn Caruana, og på et tidspunkt hadde den regjerende verdensmesteren brukt 23 minutter mer enn amerikaneren. Han lå lenge rundt ti minutter bak, men etter at Carlsen flyttet tårnet til A8 i sitt 18. trekk, tenkte Caruana i hele 32 minutter før han flyttet.

– Etter min vurdering er dette så langt den beste åpningen Magnus har spilt i de 41 VM-partier han har spilt når han med svarte brikker kontrer denne gambiten og er på vei til å gå på offensiven etter 19 trekk, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Carlsen hadde ofret en bonde, men han hadde likevel en fordel i stillingen da han brukte 20 minutter på det 20. trekket.

Spillerne brukte mye tid, og da det gjensto 18 trekk til tidskontrollen hadde begge 30 minutter igjen. Tempoet økte, men etter 33 trekk og drøye tre timer spill ble de enige om remis.

Visste ikke om lekkasje

Underveis i torsdagens parti ble det også kjent at Caruana ikke visste noen ting om den mye omtalte videolekkasjen da han satte seg ned for å spille det fjerde partiet tirsdag. Han skal ha fått beskjeden rett etter at partiet var ferdig.

Etter kampen ville ikke amerikaneren kommentere det, men Carlsen sa at han "kanskje" kunne bruke den til sin fordel.

I de to neste VM-partiene, som spilles fredag og søndag, har Carlsen fordelen av å spille med hvite brikker.

VM spilles over tolv partier. Dermed vil førstemann til 6,5 poeng kunne kalle seg verdensmester i langsjakk, men foreløpig er det dødt løp i London.

