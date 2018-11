Lagerbäcks menn skal knekke bortebanekoden

NTB Sport

– Det var viktig å gjøre Ullevaal til et fort, og det har vi klart å gjøre. Å vinne hjemmekamper kommer godt med, men man kommer ikke til mesterskap hvis man ikke vinner borte, sier Mohamed Elyounoussi til NTB.

Norge har tatt alle sine ni nasjonsligapoeng på Ullevaal, men tapte den eneste bortekampen så langt. De nærmeste dagene venter to bortekamper til, og kanskje må begge vinnes for at det skal bli gruppeseier.

– Det blir to tøffe og forskjellige bortekamper som vi ønsker å angripe på lik måte som hjemmekampene, ved å være tøffe og offensive. Det blir spennende å se hvordan det ender, sier Moi.

Lagerbäcks hjemmestatistikk er sju seirer, to uavgjorte og null tap (mål 14-3). Borte er det tre seirer og fem tap på åtte kamper (mål 12-14). Tar man bort de to utypiske kampene mot Tyskland (0-6) og San Marino (8-0) er målforskjellen 4-8.

Oppskriften

Felles for de fem tapte bortekampene er at Norge ikke scoret mål. Hver gang Norge har scoret på bortebane under Lagerbäck, er det også blitt seier.

– Da har vi jo oppskriften klar. Det er bare å score, sier Tarik Elyounoussi.

– Jeg synes vi har gjort gode prestasjoner på bortebane, som mot Bulgaria i september, men uten å ta med oss de nødvendige poengene. Nå må vi egentlig ha tre.

Lagkaptein Stefan Johansen synes Norge har prestert godt på bortebane i år.

– Det har ikke vært så halvgærent. Vi har slått Albania og Island, og vi var best mot Bulgaria selv om vi tapte. Lars er opptatt av at det ikke skal ha så mye å si om vi spiller hjemme eller borte, men slik det var sist på Ullevaal, med flere folk og god stemning, så føler jeg det er en klar fordel. Likevel skal vi prøve å opptre likt borte som hjemme, sier han.

Forbedring

Omar Elabdellaoui peker på at problemet med å score mål ikke er eksklusivt for bortekampene.

– Vi har faktisk slitt med å score hjemme også, vi må være såpass ærlige. Vi kunne ha scoret flere i hjemmekampene og vunnet mer enn 1-0. Det er faktisk noe vi må forbedre som et lag, å sette mulighetene. Det er ikke ofte man får så mange, og vi må være effektive både hjemme og borte, sier han.

Sportssjef Nils Johan Semb mener bortebaneproblematikken er reell.

– Det største forbedringspotensialet er nok å skape mer borte og å være mer effektive. På Ullevaal har vi sju strake seirer og har holdt nullen i seks av dem. På bortebane er det en annen historie. Vi fikk dårlig betalt i Bulgaria, men da vi kom under skapte vi ikke mye, sier han.

– Vi står foran to bortekamper, og det blir spennende å se hva vi får til. Det er på bortebane vi har hatt de vonde opplevelsene, og uansett hvordan man vrir og vender på det er det største spørsmålstegnet hvordan vi skal håndtere bortekampene. VI føler oss ganske trygge på hjemmebane.

