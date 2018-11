Aleesami trives på tabelltopp

NTB Sport

– Fotball handler om å vinne kamper. Ikke bare vinner vi i Palermo, men vi leverer veldig gode prestasjoner også. Det er en gruppe med høy selvtillit og en veldig hard treningshverdag. Vi ofrer det som skal ofres, både svette og blod, og det har vi fått betalt for. Det handler om å gjøre det fram til siste kamp i slutten av mai, sier 27-åringen til NTB om klubbhverdagen i Italia.

Han tror og håper at laget lærte av fjorårssesongen.

– Ved halvspilt sesong var vi fem poeng foran nærmeste rival og sju foran treeren. Vi var det klart beste laget, men så tok vi kanskje litt lett på det, gikk på noen smeller og var plutselig i en helt annen situasjon, sier han om sesongen som endte med tap i opprykkskvalifisering.

– Nå handler det om å være ydmyk, utfordre oss selv, holde motivasjonen og ikke undervurdere eller tenke at vi er mye bedre enn andre lag. Det er den største fallgruben.

Tøffe tak

Med 24 poeng på 11 kamper (7-3-1) er Palermo to poeng foran nærmeste rival Pescara, som har spilt én kamp mer.

– Alle som møter Palermo henter energi fra en annen verden og gjør alt for ikke å tape. Det er fysisk tøffe matcher, men vi har mer erfaring med Serie B enn vi hadde i fjor, og vi legger ned hver eneste prosent for å vinne, sier Aleesami.

Selv veksler han mellom å spille venstre kant i 3-5-2 og venstreback i 4-3-3. I starten av sesongen ble det noen innhopp da han var på vei tilbake fra skade, siden har han stort sett spilt fra start.

– Men jeg fikk hvile etter forrige landslagssamling. I fjor hadde vi rundt 20 spillere ute med strekkskader. Treneren vi har nå (Roberto Stellone) er flink til å vite når han skal la spillere få hvile, sier han.

Klasse

Mens Palermo øyner opprykk i enden av en lang sesong, kan landslaget rykke opp til nasjonsligaens B-divisjon allerede mandag. Det forutsetter gode resultater mot Slovenia fredag og Kypros tre dager senere. Aleesami synes det er gøy å spille for et lag som er så godt defensivt. På fire nasjonsligakamper til nå har motstanderne fått bare fem sjanser til sammen.

– Det er rett og slett klasse. Det kjennes alltid veldig bra å gå utpå for landslaget, og spesielt i de to siste kampene der vi dominerte og hadde god kontroll. Vi har en gruppe som kriger og blør for drakta, sier han til NTB.

Han gir landslagssjef Lars Lagerbäck mye ære for å ha bygget en solid grunnmur.

– Der har han vært knallhard og repetert, repetert og repetert, slik at vi til enhver tid følger oppskriften og utfordrer hverandre til å bli enda bedre, enda råere. Kanskje kan vi også bli litt mer effektive slik at vi kan drepe matchene.

