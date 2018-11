Tarik tilbake i trening

NTB Sport

Søndag måtte angriperen av med det som kunne ligne en strekkskade da AIK sikret seriegullet i Sverige. Bare tre dager senere var Elyounoussi med i spillsekvensene innledningsvis på landslagets trening, og han så uhemmet ut på feltet i Domzale.

Senere hadde Elyounoussi løpsøvelser på egenhånd på sidelinjen. Han skal bygges gradvis opp i håp om å rekke fredagens kamp.

For øvrig trente også de 22 andre spillerne i kamptroppen onsdag. Sander Berge hadde stått over tirsdagens trening, men er klar for spill.

Før samlingen har landslagsjef Lars Lagerbäck mottatt forfall fra to sentrale spillere; midtstopper Kristoffer Ajer og stjernespissen Joshua King.

Norge møter Slovenia fredag og Kypros mandag i UEFAs nasjonsliga. Begge kampene spilles på bortebane.

