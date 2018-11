Northug kan være ferdig som skiløper før jul

NTB Sport

– Jeg gidder ikke å prøve dette hvis jeg ikke tåler trening og konkurranser. Det er et siste håp. Hvis ikke kroppen svarer nå, er det et tegn på at nok er nok, sa en dønn ærlig Northug på onsdagens pressekonferanse foran sesongåpningen på Beitostølen.

– Per nå vet jeg ikke om jeg tåler trening og konkurranser, sier han etter en frustrerende sensommer og høst med mye sykdom.

Mistet mye trening

Bare en drøy uke er gått siden Northug kunne begynne å trene som normalt etter sykdomsoppholdet under høydesamlingen i Val Senales i oktober.

Han gjennomførte nylig sin første hardtøkt siden slutten av september. I alt mener den skistjernen at han har gått glipp av 80 prosent av treningen han hadde planlagt fra juli og fram til nå.

– Jeg har sikkert tapt 200 treningsøkter siden juli. Det er vel 80 prosent, da.

– Det er synd å miste så mye trening, og jeg skulle gjerne vært det foruten. Jeg fikk gjort det jeg skulle i mai og juni, og så har det vært fryktelig tynt siden det. Lite kontinuitet og en dårlig jobb, fortsatte Northug.

Tidspress mot VM

Han gikk langt i å avkrefte at han starter Tour de Ski i romjulen. Trolig blir han ikke å se i verdenscupen i 2018.

– Jeg er nok ikke klar for det (verdenscuprenn) før etter nyttår, tidligst. Skal man se realistisk på det, har jeg skrinlagt det (Tour de Ski), for jeg rekker ikke å komme i form.

Likevel finnes det et snev av håp hos 32-åringen som har hatt mer betydelig mer motgang enn medgang etter VM i 2015.

– Har man ikke gått fort før jul, må man gå styggfort etter jul. Og det må fungere over tid. Om jeg får et bra høydeopphold før jul, og det responderer bra etter jul, så er det håp.

– Jeg håper jeg kanskje kan trylle fram en form i sprint. Jeg har kjent på trening at hurtigheten er der.

