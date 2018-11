Innbyggerne i Calgary ønsker ikke OL i 2026

NTB Sport

Det foreløpige resultatet viser ifølge nyhetsbyrået AFP at 172.000 har stemt mot forslaget, mens 132.000 stemte for.

– Folket har gitt ett tydelig svar, og det viser hvilken vei vi skal gå videre, sier byens borgermester Naheed Nenshi, en av dem som ønsket vinterlekene til byen.

Avstemningen er ikke bindende, men det er ventet at byrådet vil følge innbyggernes ønske.

Dersom Calgary dropper å sende sin søknad, står kampen om å arrangere OL i 2026 mellom Stockholm, og en felles søknad fra de italienske byene Milano og Cortina d'Ampezzo.

Årsaken til at innbyggerne i den canadiske byen stemte nei handler trolig om hvem som skal bidra økonomisk. Calgarys budsjett ligger ifølge nyhetsbyrået TT på 36,5 milliarder kroner, der det er tenkt at en stor del av beløpet skal betales over skatteseddelen til byens innbyggere, provinsen og staten.

I Stockholm har man lagt opp til et budsjett på 13 milliarder svenske kroner der skattebetalerne ikke skal betale en eneste krone.

Fristen for å søke om å bli OL-vertskap i 2026 er 12. april neste år, mens Den internasjonale olympiske komité presenterer sitt endelige valg 23 juni.

