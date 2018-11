Sander Berge er «veldig, veldig klar»

NTB Sport

Berge mistet begge oktoberlandskampene på grunn av skade, etter at fotballforbundet avdramatiserte hans fravær på trening dagene før den første kampen. Han sier at situasjonen er en helt annen nå.

– Det var en liten overbelastningsskade bak kneet, som gjorde at jeg måtte ta det litt med ro. Vi tok det seriøst, og det ble litt tid på sidelinjen, men jeg trente godt alternativt. Nå er jeg tilbake og har vært delaktig i de siste fire kampene for Gent, sier han til NTB.

– Ikke minst er jeg veldig, veldig klar for å bidra under landslagssamlingen.

Avgjørelsen om å droppe tirsdagens trening var en ren forholdsregel.

– Jeg spilte sent søndag kveld, og det ble litt reisebelastning mandag. Dette er dag to etter kamp, og vi gjorde det slik ettersom det var første gang jeg spilte 90 minutter etter skaden. Jeg føler meg veldig bra og er klar for trening onsdag, sier han.

Topper alle tabeller

Han står i et tett kampprogram med klubb- og landslag. Genk er ubeseiret belgisk serieleder og leder også europaligagruppen der Sarpsborg er blant utfordrerne. Landslaget leder dessuten sin gruppe i nasjonsligaen.

Det var Berges utligningsmål mot Besiktas rett før slutt forrige uke som ga laget hans en liten luke på tabelltopp i europaligaen.

– Jeg spiller bare om 1.-plasser for tiden, og det er veldig gøy. Det er moro å være med på et landslag som spiller om gruppeseier, sier han.

Berges forfall i oktober gjorde at Ole Selnæs kom inn i laget, spilte en kjempekamp og ble matchvinner mot Slovenia på Ullevaal. Selnæs var god også da Bulgaria ble slått. Berge ønsker konkurransen velkommen.

Samhold

– Det er akkurat sånn det skal være. Vi er blitt et veldig godt kollektiv, og alle som kommer inn kjenner sine arbeidsoppgaver og bidrar med sine kvaliteter. Vi har et bredt mannskap å velge i, og det gjør oss sterke, sier han.

Berge gledes over tallene fra Sponsor Insight som ble offentliggjort tirsdag, og som viser at landslagets omdømme er bedre enn det har vært på tre år.

– Det er veldig gledelig. Det kommer i takt med prestasjoner og slik vi framstår utad. Det er veldig sterkt samhold i gruppa, og det får vi fram på banen også. Det handler om å bygge en vinnerkultur, og det har vi vært gode til under Lars Lagerbäck.

