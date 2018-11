SVT-ekspert spår supersprek Johaug: – Kommer til å spille en stor hovedrolle

NTB Sport

Han regner med at Johaug slår hardt fra seg i comebacket. Hun har ikke konkurrert i verdenscupen siden mars 2016. I 18 måneder var hun utestengt for å ha testet positivt på et ulovlig stoff.

– Det blir i høyeste grad synlig og merkbart at hun er tilbake. Hun kommer til å spille en stor hovedrolle i vinter, det er jeg sikker på. Hun har avtjent sin straff og er velkommen tilbake, sier Fredriksson til Expressen.

Da det stormet som verst rundt Johaugs dopingsak, tvilte den tidligere verdenscupløperen på at hun hadde fortalt hele sannheten. Nå har Fredriksson moderert seg kraftig.

– Det er ulike nivåer for doping. Alt tyder jo på at det var slurv som lå bak, ikke at hun tok noe som fikk henne til å gå fortere.

Fredriksson tror Johaug har skumle planer. VM i Seefeld blir hennes første mesterskap siden 2015.

– Jeg tror Therese kan være enda bedre nå enn før utestengelsen, og da var hun fenomenal. Hun kan gå minst like fort. Det mentale blir viktig, og jeg tror hun er kjempesugen på å få vise seg fram.

(©NTB)