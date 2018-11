Svindal vil helst kjøre alt

NTB Sport

Svindal er ikke typen til å velge bort helger om han ikke er tvunget til det. Det var også holdningen før han reiste over til USA for å trene 3. november.

Målet var å være på startstrek i verdenscupåpningen i Lake Louise 24.- og 25. november. Usikkerheten rundt knesituasjonen var fortsatt der.

Svensken André Myhrer tror Svindal kan komme til å droppe noen renn for å kunne satse alt inn mot VM i Åre.

– Du kan kjøre mye på rutine i vår alder, sa Svindals jevngamle svenske til NTB i Sölden for noen uker siden.

Svindal er ikke med på Myhrers tankerekke.

– Åre er viktig, men samtidig er jeg ikke typen som liker å stå over renn. Det er farlig å blinke seg ut enkeltrenn. Da er du avhengig av ikke å ha uflaks i de rennene du kjører. Da er du ikke lenger avhengig av flaks. Det blir som fotball. Spiller du en hel serie fra start til mål, så vinner sannsynligvis det beste laget i serien, men i cupen så kan hva som helst skje, fordi det er så få kamper fram mot en cupfinale.

Gull

Svindal trekker fram utforgullet i Pyeongchang som et godt eksempel.

– Det ble OL-gull fordi jeg kjørte alt fram til OL, ikke fordi jeg blinket meg ut enkeltrenn.

– Flere av konkurrentene sier at du ser sterk ut og at dette går mot nok en bra sesong?

– Det er ikke noe i veien for at dette kan gå fort. Det er også derfor at jeg er så avslappet. Jeg vet at hvis ting går bra, så kan det gå veldig, veldig bra. Jeg vet også at det var på nippet at jeg måtte stå over ganske mange renn sist sesong, og det kan fort skje i år også. Kommer du litt skjevt ut er det skummelt. Den linjen jeg går er smalere enn det jeg gjorde for noen år siden. Jeg må ta det som det kommer.

– Hvor mye trener du nå sammenlignet med da du var helt på topp?

– I fjor trente jeg nok 50 prosent på ski sammenlignet med for fem-seks år siden. I år kan jeg få det noe høyere enn 50. På barmark trener jeg nok i timer 75 prosent av det jeg gjorde på topp, men tar vi samtidig med rehabtrening, som tar mye tid, så er det kanskje mer enn 100 prosent av det som var, men det er mye av de prosentene som ikke er direkte målbart i fysisk bedre form, sa Svindal til NTB.

Nødvendig

For veteranen er det tvingende nødvendig å holde på de 75 prosentene.

– De kutter jeg ikke på. Jeg firer ikke på det viktigste, men mange ekstraøkter må kuttes. Jeg kan ikke ha hoppeøkter for eksempel. Jeg har samme volum av den kjedelig treningen, men de morsomme og sosiale øktene, som ballspill og utfordrende koordinasjon er borte.

– Er det slik at du i din alder til en viss grad kan gjøre ting på erfaring og rutine?

– Ja, du kan det. Treningsmengden jeg har på ski hadde ikke vært godt nok da jeg var 20 år. I fjor trente jeg kanskje 50 prosent av turene på ski som Aleks (Aleksander Aamodt Kilde) hadde. Det hadde ikke vært godt nok da jeg var 20 år. Ikke i nærheten heller.

– Men?

– Nå går det. Jeg har hatt mange år med mye volum. Jeg startet på skigymnaset på Oppdal da jeg var 15 år og fram til for noen år siden har jeg hatt høyt volum hvert år, og det lever jeg litt på nå, sa Svindal.

(©NTB)