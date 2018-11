Pogba og Martial ute med skader

NTB Sport

Pogba sto også over Uniteds uhyre viktige bortekamp mot Manchester City søndag. Martial scoret Uniteds mål fra straffemerket i 1-3-tapet.

Ifølge Frankrikes fotballforbund har Pogba en skade i det venstre låret, mens Martial har pådratt seg en muskelskade på innsiden av låret.

Martial har vist storform for klubblaget den siste tiden og ble kalt inn til den franske landslagstroppen for første gang siden mars. Skaden gjør imidlertid at han går glipp av kampene mot Nederland (nasjonsliga) 16. november og Uruguay (privatkamp) fire dager senere.

Moussa Sissoko og Alexandre Lacazette er hentet inn som erstattere for Pogba og Martial.

