Nok et forfall for Slovenia

Fra før har Slovenia måttet innstille seg på at Atlético Madrid-keeper Jan Oblak har tatt pause fra landslaget, at den beste utespilleren Kevin Kampl har sagt nei til videre landslagsspill og at visekaptein Josip Ilicic er utestengt. Dessuten er kaptein Bojan Jokic svært usikker på grunn av skade.

Jokic har vært ute siden forrige landslagssamling i oktober.

– Jeg håper å bli klar, men med hånden på hjertet har jeg ikke en god følelse. Jeg har fortsatt smerter, og jeg er ikke i kampform, sier Jokic ifølge sportsavisen Ekipa.

Krhin, som meldte forfall mandag, startet i bortekampen mot Norge på en av plassene sentralt på midtbanen i Slovenias 4-2-3-1-formasjon. I troppen er han erstattet av Andraz Struna fra Anorthosis Famagusta.

Slovenia trenger minst fire poeng på de to kampene mot Norge og Bulgaria for å unngå nedrykk til D-divisjonen i nasjonsligaen.

