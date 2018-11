Johaug tillbake etter 937 dager: – Hun kommer til å være veldig nervøs

NTB Sport

Fredag går hun ti kilometer klassisk på Beitostølen.

– Hun er spent og gleder seg veldig, men kommer sikkert også til å bli veldig nervøs. Det har vi snakket litt om. Nervøsitet er jo med på å gjøre at man gjør det man skal og er skjerpet, sier Johaug-trener Pål Gunnar Mikkelsplass til NTB.

– Nå er jo ikke rennene på Beitostølen det vinteren står og faller på. Nå får Therese igjen kjenne på styret og trykket. Det kommer hun til å takle, men det skal bli godt å få det unnagjort.

Styrket

Johaugs siste skirenn som ga FIS-poeng gikk på Beitostølen i april 2016. Da vant hun to NM-titler. Noen uker senere vant hun Skarverennet.

Siden den gangen er det gått 937 dager, snaut 134 uker eller 22.488 timer. Ikke rart Johaug er litt som en hund i bur om dagen, en som bare vil ut å løpe.

– Det er nok vanskelig for andre utøvere å sette seg inn i hvordan denne prosessen har vært for Therese. Hun har vært innstilt på å komme tilbake for så å få forlenget pausen. Dette er ganske tøft psykisk, men hun er kommet styrket gjenneom det, sier Mikkelsplass.

Jobbet mye

Ryktene har gått lenge: Johaug er sterkere og bedre enn noen gang.

– Den fysiske kapasiteten har hun alltid hatt, og den er nok ikke noe dårligere nå (enn før dopingdommen). Så har hun jobbet mye med å bli bedre i raskere løyper og på hurtigere underlag, sier Mikkelsplass.

Johaug fikk 4. oktober 2016 beskjed om at det var funnet et ulovlig stoff i en av hennes dopingprøver.

22. august i fjor slo Idrettens Voldgiftsrett (CAS) fast at Johaug skulle dømmes til 18 måneders utelukkelse. Det gjorde at hun gikk glipp av OL i Sør-Korea.

Bakgrunnen for den positive prøven var bruk av en krem (Trofodermin) på et leppesår. Tuben ble innkjøpt i Italia av daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen.

