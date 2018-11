Blandede følelser for søkerne etter VM-innstilling

NTB Sport

Hafjell/Kvitfjell og Narvik ønsker begge å arrangere alpin-VM, men da Norges Skiforbund sin arbeidsgruppe hadde presentert de to kandidatenes søknader ble det klart at de innstiller på søknaden fra Nord-Norge.

Arbeidsgruppens leder, Terje Lund, sa under presentasjonen at begge kandidatene ville nådd fram internasjonalt og at det var små forskjeller som gjorde at de landet på Narvik.

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen, sier til NTB at han er både glad og lettet, og tror det spektakulære Narvik kan by på, vippet innstillingen i deres favør.

– Det som Narvik kan tilby er et VM mellom fjord og fjell. Man får et kompakt VM hvor du har alle grener med målområde midt i byen, sier Edvardsen, som ikke ta seieren på forskudd. Han vet godt at den endelige avgjørelsen fattes av skistyret 19. november.

– Veldig skuffet

– Jeg føler meg veldig skuffet. Og veldig forundret, sa ordfører på Øyer, Brit Kramprud Lundgård, til NTB etter at arbeidsgruppen vraket nasjonalanlegget på Hafjell og Kvitfjell.

– Det jeg er mest forundret over er at vi er den absolutt største treningsarenaen i alpinsporten i Norge. Vi har masse arrangementserfaring. Og de vi har, det driver dem å planlegger og skal skaffe seg erfaring nå, sier Lundgård.

Også Odd Stensrud, daglig leder i Alpinco AS bak Lillehammer-søknaden, var også en skuffet mann, men klar på at slaget ikke er tapt.

– Vi er opplagt uenige i konklusjonene i en del av de kapitlene som skiforbundet har bedt oss om å utrede. Spesielt det som går på vær, klima og økonomi, det mener vi er lite vektlagt i rapporten.

Nå skal Stensrud og Lillehammer-delegasjonen gå rapporten nærmere etter i sømmene, og jobbe mot skistyret for en annen beslutning enn det arbeidsutvalget har innstilt på.

– En veldig god søknad

– Kanskje vi bør fokusere mer på bruk ellers. Hafjell/Kvitfjell er nasjonalanlegg, det er stor aktivitet og hjemmearenaen for norsk alpinsport, i alle fall i Sør-Norge. Og det må kanskje poengteres overfor skiforbundet, at det er viktig å tenke bruk og etterbruk utover det mesterskapet vi her snakker om, sa Stensrud.

– Vi er selvsagt skuffet, vi hadde håpet på en annen konklusjon i rapporten. Men vi må få legge til at Narvik har levert en veldig god søknad. Og skulle skistyret bestemme seg for Narvik, så har vi tro på at det er mulig å nå fram internasjonalt med en søknad fra Narvik.

Enstemmig

Lund fortalte under presentasjonen at det var en enstemmig gruppe som har innstilt Narvik som arrangør. Det ble lagt stor vekt på Hafjell- og Kvitfjells interne avstander, mot Narviks ene arena.

– Vi må finne en kandidat som skiller seg ut, sa Lund, som pekte på unike naturomgivelser. Narvik har også i sine planer at store deler av innlosjeringen skal skje ved havnbaserte cruiseskip.

Narvik skiller seg økonomisk fra Hafjell/Kvitfjell, ved at det koster mellom 500-600 millioner, mot 100 millioner i Hafjell/Kvitfjell. På grunn av finansieringsplanene ble dette ikke avgjørende.

Om én uke bestemmer styret i Skiforbundet seg for om det skal søke alpin-VM med Narvik eller Hafjell/Kvitfjell som arrangør. Deretter må søknaden godkjennes på Skitinget, før FIS skal inn og velge hvem det vil ha som arrangør.

– Nå skal vi sette oss ned å lese. Vi har en uke til å sette oss inn i det. Vi har ikke hatt ett VM i alpin i Norge. Jeg føler meg veldig trygg på at med det arbeidet som er nedlagt her, så er den muligheten større enn den har vært noen gang, sa skipresident Erik Røste.

