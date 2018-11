Bendtner regner med å bli i Rosenborg

NTB Sport

Søndag ble Bendtner seriemester med RBK for annen gang siden han kom til norsk fotball i fjor vinter.

– Rosenborg har en spesiell plass i mitt hjerte, og jeg regner med at jeg er her neste sesong, sa Bendtner etter at trønderklubben sikret sitt 26. seriegull og sitt fjerde på rad med 1-0-seieren borte mot Start i Kristiansand.

Selv om det ble nok et seriemesterskap, har det likevel vært en urolig sesong på Lerkendal. I sommer fikk Kåre Ingebrigtsen sparken som hovedtrener, og Bendtners voldssak har i høst skapt mange overskrifter.

– Det viser hva Rosenborg står for. Da jeg skrev under for klubben, sa de at samhold, klubbfølelse og at man tar vare på hverandre er noen av verdiene de hadde. Det har vi vist hele sesongen.

– Vi har hatt mange skader, og vi har hatt mange ting utenfor banen, men det har ikke ført oss ut av kurs. Vi har stått sanmen, og jeg synes at det vi har vist i år har vært stort, sa Bendtner.

2. desember kan stjernespissen og RBK få enda mer å juble for. Da er det cupfinale mot Strømsgodset på Ullevaal stadion.

