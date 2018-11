Viktig Glimt-poeng mot Vålerenga

NTB Sport

Verken hjemmelaget eller gjestene fra Oslo hadde vunnet en kamp i Eliteserien siden september. Det ble et jevnt oppgjør mellom lagene, som begge hadde et sterkt ønske om å vinne. I tillegg preget nedrykkstriden for alvor rundens kamper.

Vertene gikk opp i ledelsen tolv minutter ut i første omgang da Ulrik Saltnes spilte igjennom Philip Zinckernagel. Dansken var iskald alene med Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey og satte ballen pent ned i høyre hjørne.

De helgule styrte det meste av spillet etter scoringen, men gjestene kom også til flere gode sjanser i første omgang. Vålerenga ble tildelt et frispark i god skuddposisjon, men forsøket til Bård Finne smalt til side for mål for bortelaget.

En seier ville sikret Bodø/Glimt fornyet kontrakt i Eliteserien neste sesong, men like før pause fikk VIF en redusering. Igjen var det Finne som var frampå for Oslo-laget. Bergenseren fyrte av et skudd som gikk via en Bodø/Glimt-spiller og inn i mål.

Det ble en nervepirrende, men målløs andre omgang i Bodø. Begge lag virket å være sultne på å få det avgjørende vinnermålet, men verken Glimt eller Vålerenga klarte å få ballen i mål og sette punktum på kampen.

Før siste serierunde ligger Bodø/Glimt på 11.-plass i serien, ett poeng foran Strømsgodset, to foran Lillestrøm og Start og tre foran Stabæk på nedrykksplass.

(©NTB)