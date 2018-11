Viking og Mjøndalen opp til eliteserien, Aalesund må spille kvalifisering

NTB Sport

Det skulle til slutt bli Aalesund, som ledet serien fra 4. til 24. serierunde, som måtte si fra seg direkte opprykk helt på tampen. Både Viking, toer Mjøndalen og treer AaFK vant sine kamper i siste runde søndag.

Drøyt ti minutter før slutt i Stavanger så det ut til at det skulle ende med 3.-plass på Viking, selv om laget presset på for et ledermål. Publikums bønn ble imidlertid hørt da Tommy Høiland vendte opp og dunket inn 2-1 i det 79. minuttet.

Seks minutter senere trygget Zymer Bytyqi seieren - og opprykket - da han satte inn 3-1.

I bunnen ble det Åsane som endte på kvalifiseringsplass etter 0-1 borte mot Nest-Sotra. Florø og Levanger rykker direkte ned.

(©NTB)