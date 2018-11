Rosenborg seriemester for 26. gang

NTB Sport

Det syltynne håpet Brann-fansen hadde om at gullet skulle "hem" ble dermed visket ut søndag kveld. Rosenborg topper serien sju poeng foran Molde og åtte foran bergenserne før siste serierunde spilles om to uker.

– Det føles godt, en lettelse. Man ønsker å fullføre jobben så raskt som mulig, og dette var første mulighet, sa Rosenborg-trener Rini Coolen til NTB.

Hans menn trengte i utgangspunktet seier for å være sikker på å innkassere gullet, og borte mot et nedrykkstruet Start var ikke den oppgaven nødvendigvis så enkel.

Trønderne var imidlertid best i åpningen, og selv om Start skapte et par muligheter i midtveis i første omgang, var det RBK som fikk uttelling etter et flott angrep. Birger Meling slo presist inn fra venstrekanten på hodet til Samuel Adegbenro, som hadde hadde løpt seg fri og kunne styre inn 1-0.

Kontroll

Tre minutter etter scoringen fikk Adegbenro en ny, god målsjanse, men avslutningen fra om lag 15 meter gikk høyt over.

Over i annen omgang tok Start initiativet i kampen, men sørlendingene klarte ikke å sette RBKs solide keeper André Hansen ordentlig på prøve.

Derimot måtte Start-keeper Jonas Deumeland hente fram en skikkelig enhåndsredning da Birger Meling testet skuddfoten etter 67 minutter.

Start-trener Kjetil Rekdal byttet inn Mathias Bringaker ti minutter før slutt i håp om en scoring, men Rosenborg kontrollerte inn 1-0-seieren før gullfesten kunne starte.

– Jeg er fornøyd med at vi klarer å være jevne med et lag som er kvalitetsmessig så mye bedre. Men fotball handler om å score mål. Og det klarer vi ikke i dag, og da blir det fort få poeng, sa Start-trener Kjetil Rekdal.

Bamba på godt og vondt

I Kristiansund kom Brann på besøk med et ørlite håp om ligagull, men det skulle ikke gå den veien rødtrøyene ønsket. Særlig surt var det nok at tidligere KBK-spiller Daouda Bamba brente et straffespark på stillingen 1-2 et drøyt kvarter før slutt.

Samme mann hadde for øvrig gitt Brann 1-2 med en vakker scoring i det 59. minuttet. Før det hadde Andreas Hopmark og Amidou Diop scoret målene som til slutt sørget for seier til hjemmelaget. På tampen stanget Dan Peter Ulvestad inn 3-1 og punkterte kampen.

– Det var en trøstesløs prestasjon av oss. De har mer kraft enn oss og tar oss både på det og på dødballer i dag, sa Branns Fredrik Haugen til NTB.

Brann er sikret medalje i Eliteserien, men får en tøff kamp med å ta sølvet fra Molde, som søndag snek seg ett poeng forbi rødtrøyene.

– Det er selvfølgelig en sjanse (for å ta igjen Molde). Men vi er bare nødt til å prøve å gjøre enn bedre figur og vinne den siste kampen, sier Haugen.

Brann spiller hjemme mot Odd i siste kamp, mens Molde møter Sandefjord på bortebane.

Kristiansund avslutter på sin side Eliteserien på en sterk 5.-plass uavhengig av resultat i siste kamp borte mot Lillestrøm.

