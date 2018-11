Keeperselvmål sikret livsviktig poeng for Lillestrøm

NTB Sport

Tilnærmet alt så ut til å gå imot Lillestrøm før 2-2 var et faktum like før slutt. Stabæks 3-0-seier mot Odd gjorde at bæringene var foran kanarifuglene på flere scorede mål før den siste og avgjørende runden 24. november.

Utligningen var langt ifra opitimal for drammenserne. Godset ville med seier berge plassen, men er fremdeles på utrygg grunn før det viktige bunnoppgjøret mot Stabæk. Stabæk vil på sin side berge minst kvalifiseringsplass med tre poeng i oppgjøret. Lillestrøm får besøk av Kristiansund i siste runde.

– Resultatet er for så vidt OK med tanke på situasjonen, men helst skulle vi hatt tre poeng. Jeg synes vi gjør en god første omgang, men en litt dårlig andre omgang. Men iallfall fryktelig godt å se Frode stige til værs og få ett poeng. Dette poenget kan vise seg å bli veldig viktig, så vi tar det, sa Thomas Lehne Olsen til Eurosport etter kampslutt.

Poengdelingen i Drammen gjør at Start innehar kvalifiseringsplassen på målforskjell bak Lillestrøm før siste runde. Rosenborg er seriemester, og Sandefjord har offisielt rykket ned.

LSK-dødaren «Mos»

Kun elleve dager tidligere møttes Strømsgodset og Lillestrøm i cupsemfinalen. Mustafa «Mos» Abdellaoue senket da romerikene med vaskekte hattrick, og heller ikke søndag kveld klarte gjestene å temme 30-åringen.

Etter 20 minutter slo Herman Stengel en strøken pasning til Jonathan Parr som fikk servert Abdellaoue. Spissen fikk etter hvert kriget inn ballen i buret til stor jubel på Marienlyst.

Jubelen fra hjemmesupporterne stilnet da Thomas Lehne Olsen knuste Mounir Hamoud i en duell og stanget innlegget til Thomas Rafn i mål etter halvtimen.

Lagene gikk til pause på 1-1 med Start nede på kvalifiseringsplass. Det skulle kjapt endre seg da Abdellaoue satte sitt andre for dagen etter 52 minutter. Ballen spratt spissens vei, og 30-åringen smalt ballen i krysset fra tolv meter.

Men evigunge Frode Kippe skulle bidra til et livsviktig poeng for Lillestrøm minuttet før slutt. Etter mye klabb og babb headet Kippe ballen i Morten Sætra som bokset ballen i eget nett uten at Sætra kan bebreides så all verdens for det.

Første Stabæk-borteseier

Siden Lillestrøm tok poeng mot Godset, måtte Stabæk vinne borte mot Odd. Bæringene har gått hele sesongen uten borteseier, men det endret seg i Skien søndag kveld.

Ola Brynhildsen, Franck Boli og Ohi Omoijuanfo sikret tre livsviktige poeng. Seieren gjør at spenningen for alvor lever før siste serierunde.

Henning Bergs menn tok en fortjent seier og har nå alt i egne hender før oppgjøret mot Strømsgodset. Tre poeng sikrer plass, og med poengdeling klatrer bæringene opp på kvalifiseringskamp hvis Start taper mot Haugesund.

– Vi gjør en god kamp i mange faser av spillet, og så er det selvfølgelig deilig å score og holde nullen. Alt i alt er det en fortjent seier, og så vet vi at vi må vinne neste kamp også for å gi oss selv en mulighet til å holde oss, sa en fornøyd Berg til Eurosport.

Bortsett fra den sene Lillestrøm-utligningen i Drammen var et annet skår i gleden for Stabæk at førstekeeper Marcus Sandberg måtte ut med en strekk etter drøye timen. Inn kom Simen Lillevik til sin eliteseriedebut, og han må muligens må vokte buret i det avgjørende oppgjøret hjemme mot Strømsgodset.

