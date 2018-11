Ajer og Elyounoussi skadd før landskamper

NTB Sport

Det kan bety at duoen – i likhet med Joshua King – må melde forfall til Norges kommende nasjonsligakamper mot Slovenia og Kypros.

Det er allerede klart at Ajer ikke blir med landslagstroppen til de kommende bortekampene. Norges Fotballforbund melder via Twitter at en erstatter for midtstopperen blir tatt ut søndag kveld.

Ajer måtte byttes ut med ansiktsskade i det 70. minutt av Celtics 0-0-kamp borte mot Livingston. Celtic-manager Brendan Rodgers opplyser at nordmannen trolig har pådratt seg et brudd i øyehulen.

– Han har store smerter. Han må antagelig opereres, sier Rodgers, ifølge TV 2.

Ajer pådro seg ansiksskaden i en hodeduell og måtte behandles på sidelinjen av Celtics medisinske apparat. Midtstopperen mistet for øvrig forrige landslagssamling med en lårskade.

Tarik Elyounossi noterte målgivende pasning i den svenske serielederen AIKs jakt på ligagull. AIK ledet 1-0 i det 65. minuttet da det ble stopp for nordmannen. Elyounossi løp etter en ball, men kastet seg plutselig i bakken mens han holdt seg til låret.

Det kan tyde på en strekkskade for angriperen, og det betyr at han også er høyst usikker til bortekampene mot Slovenia og Kypros 16. og 19. november.

(©NTB)