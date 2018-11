King mister landskampene, Sørloth hentes inn

NTB Sport

26-åringen har slitt med en smell i ankelen etter forrige landslagssamling. Det har vært uvisst om King ville bli klar til oppgjøret mot Newcastle, men nordmannen må stå over oppgjøret.

Dermed har King valgt å melde forfall til kampene mot Slovenia (16. november) og Kypros (19. november). Crystal Palace-spiss Alexander Sørloth hentes inn som erstatter. Det bekrefter Norges Fotballforbund på Twitter.

– Joshua har hatt ankelplager den siste tiden. Vi har hatt en tett og god dialog med klubben hele veien, men i øyeblikket er han ikke spilleklar for klubb eller landslag, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Det får vi ikke gjort noe med, og selv om vi alltid ønsker oss en skadefri tropp, fokuserer vi på de spillerne vi har tilgjengelig, fortsetter landslagssjefen.

Tidligere i uken opplyste King overfor TV 2 at han måtte spille Newcastle-kampen for å være aktuell for landskampene.

