Dortmund senket Bayern og økte luken

Med seieren er Dortmund fortsatt ubeseiret i 1. Bundesliga, og serielederen har nå sju poengs luke til Bayern. Mellom dem ligger Borussia Mönchengladbach, som ligger fire poeng bak Dortmund.

Det var gjestene fra Bayern som kom best i gang i lørdagens storkamp. Lewandowski sendte München-laget i føringen to ganger. Først gjorde han 1-0 i det 26. minuttet, mens han scoret 2-1-målet i det 53. minuttet etter at Marco Reus hadde kvittert på strafferspark.

Reus ville ikke være noe dårligere enn Bayerns stjernespiss. Halvveis i annen omgang fikk han ballen fra Lukasz Piszczek og pisket den videre i mål på halv volley.

Spansk matchvinner

Dortmund var ikke ferdige med dét. Paco Alcacer var blitt byttet inn tidlig i annen omgang, og etter 72 minutter ble han spilt igjennom av lagkamerat Axel Witsel.

Spanjolen unngikk akkurat å gå i offside, og alene med Manuel Neuer satte han kaldt inn 3-2-målet som avgjorde kampen.

Bayern satte inn en kraftig sluttspurt, men maktet aldri å utligne på Dortmunds mektige hjemmearena. Dermed står laget med skuffende 20 poeng etter elleve serierunder.

Tungt for Jarstein

I Düsseldorft ble det målrikt mellom hjemmelaget Fortuna og Hertha Berlin i lørdag. Norges landslagskeeper Rune Almenning Jarstein måtte se fire baller gå forbi seg i 1-4-tapet.

Jarstein spilte hele kampen fra start, mens Håvard Nielsen ble sittende på Fortunas benk gjennom hele kampen.

Fortuna lå nederst på tabellen og var nødt til å ta poeng på hjemmebane. Etter hvilen sendte Takashi Udsami vertene opp i ledelsen, før Rouwen Hennings økte ledelsen til 2-0 ti minutter senere. Benito Raman pyntet på resultatet og sørget for nok et baklengsmål for Jarstein. David Selke skaffet Hertha Berlin et trøstemål, før Raman scoret for andre gang og sikret 4-1 seier til vertene.

Nordtveit-seier

Håvard Nordtveit startet da Hoffenheim slo Augsburg 2-1 på hjemmebane lørdag. Vertene tok ledelsen etter 65 minutter, før Augsburg utlignet kun tre minutter senere. Hoffenheim sikret seieren i det 83. minutt, da Reiss Nelson fikk nettkjenning og sørget for 2-1.

Stuttgart, som lligger nederst på tabellen sammen med Fortuna, sikret tre viktige poeng med 2-0 borte mot Nürnberg. Mainz sikret seieren mot Freiburg 3-1, mens Borussia Mönchengladbach vant med samme sifre over Werder Bremen.

Gladbach er dermed fortsatt fire poeng bak ligaleder Dortmund. Alassane Plea ble den store helten med hattrick mot Werder Bremen.

