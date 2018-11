Åpningsseieren glapp for Carlsen i sjakkmaraton

NTB Sport

Sjakkcomputeten viste at Carlsen med svarte brikker var på vei mot en klar seier, men han greide ikke å sette inn nådestøtet og misset med sitt 40. trekk.

Det ga Caruana en livbøye, og den grep den amerikanske VM-utfordreren. Til slutt endte det med remis etter ganske nøyaktig sju spilte timer.

– Det er blandende følelser. Jeg tror jeg viste i dag at jeg ikke nødvendigvis gikk for remis, og åpenbart er jeg ikke så altfor begeistret over hvordan partiet utviklet seg. Uansett ser ting litt bedre ut i dag enn det gjorde i går, svarte Carlsen på spørsmål fra NTB under pressekonferansen.

– Jeg kunne fått enda mer ut av det. Så, ja det er blandende følelser, sa han videre.

Presset for seier

Caruana (26) og Carlsen (27) åpnet jevnt og fulgte hverandre tett i begynnelsen av åpningspartiet på The College i Holborn i London.

Sakte, men sikkert fikk Carlsen overtaket, og i tillegg fikk Caruana tidstrøbbel inn mot det 40. trekket. En stund viste computerne at Carlsen gikk mot sikker seier, men også Carlsen ble stresset og hans 40. trekk var ikke av beste merke.

Etter trekk 40 fortsatte Carlsen å presse på for seier, men kom ikke særlig mye lenger, og etter 115 trekk ble det remis.

Carlsen var klar over at han mer eller mindre hadde vunnet på et gitt tidspunkt. Det samme trodde Caruana.

– Jeg trodde at jeg bare var noen få tekniske vanskeligheter unna seier, men så tillot jeg et motspill som var helt unødvendig, sa Carlsen til NRK.

– Jeg var nesten helt sikker på at jeg kom til å tape, erkjente Caruana.

– Normalt skal man ikke være fornøyd med uavgjort med hvitt, men jeg ble utspilt og da må man være fornøyd, sa amerikaneren videre.

På hogget

Sist gang det ble seier åpningspartiet i sjakk-VM var i 2010. Sist gang den regjerende verdensmesteren åpnet med seier med svarte brikker var i 1981. Ingen av delene gikk slik denne gangen heller.

Norges sjakkpresident Morten L. Madsen sier at det ikke er noen grunn til å henge med hoet for Carlsen.

– Det vi ser nå er at Magnus, for å bruke et fotballmetafor, spiller på bortebane (på grunn av svarte brikker). Likevel er det han som spiller og presser kampen. Det tyder på at han er på hogget og er i form, sa Madsen underveis til NTB.

– Vil Magnus være skuffet og se på det som en seier som glapp?

– Ja, det vil han nok gjøre. Samtidig er han vel såpass proff at han forstår at det er flere partier som gir disse mulighetene. Noen får du tatt og noen får du ikke tatt.

Lange parti

En detalj som godt kan komme med er at Carlsens lengste VM-parti i antall trekk kom i 2014-VM i Sotsji mot Vishy Anand. Da ble det 122 trekk, men da gikk det ikke fire timer på de 40 første trekkene som fredag.

Det lengste VM-partiet ble spilt mellom Viktor Kortsjnoj og Anatoly Karpov i 1978. De brukte da 124 trekk før det endte i remis.

Lørdag fortsetter det med parti nummer to i London. Da er det Carlsen som skal spille med hvite brikker.

Førstemann til 6,5 poeng er verdensmester. Blir sjakk-VM spilt fullt ut med 12 partier, er det ikke over før 28. november.

Magnus Carlsen har vært verdensmester de fem siste årene. I 2013 og 2014 slo han Visjy Anand, mens det ble seier etter omspill mot Sergej Karjakin i 2016.