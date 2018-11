NHL: Ny trener, men tap for Martinsen

NTB Sport

Det ble 3-4-nederlag hjemme mot Carolina Hurricanes torsdag. Nordmannen spilte 8.10 minutter. Han var ikke på isen ved noen av målene, men han noterte ett skudd på mål, tre taklinger (flest av lagets løpere) og ett blokkert skudd.

Gjestene la grunnlaget for seieren i førsteperioden. Den ble vunnet 3-0.

Colliton er med sine 33 år den yngste treneren i NHL. Han ble nylig hentet fra farmerlaget Rockford Ice Hogs i AHL (der Martinsen tilbrakte det meste av forrige sesong) for å erstatte den sparkede mestertreneren Joel Quenneville.

– Vi var ikke besluttsomme nok i begynnelsen, særlig i egen sone. Vi gjorde det vanskelig for oss selv, men vi ble bedre utover i kampen og var nær ved å snu det, sa Colliton.

Blackhawks er uten seier i sine seks siste kamper og er nest sist i sin avdeling. Den dårlige sesongåpningen kostet Quenneville jobben etter ti år og tre Stanley Cup-triumfer.

Zach Parise noterte sitt 700. NHL-poeng med mål og assist da Minnesota Wild vant 3-1 borte mot Los Angeles Kings. Wild har vunnet åtte av sine ti siste kamper og har klatret til 2.-plass i sin avdeling bak Nashville Predators.

Parise er den femte spilleren født i Minnesota med minst 700 NHL-poeng.

Bo Horvat noterte to mål og to assist, Loui Eriksson to mål og en assist da Vancouver Canucks tok sin femte strake seier med 8-5 over Boston Bruins. Laget er på tabelltopp i Pacific-avdelingen.

Andrei Vasilevskiy reddet 35 skudd, mens Tyler Johnson scoret vinnermålet 1.26 minutt før slutt da Tampa Bay Lightning slo New York Islanders 4-2 i kampen mellom de to avdelingslederne i Eastern Conference. Lightning er best i hele NHL med 25 poeng.

