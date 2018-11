Knallsterk sprintseier av Valnes i Finland

NTB Sport

Den meget sterke russeren var best i kvalifiseringen, 0,86 sekund foran Valnes, men i finalen måtte han se seg slått av nordmannen. De to var i en klasse for seg, og Valnes tok seieren med en margin på 0,35 sekund. Thomas Bing fra Tyskland ble nummer tre, slått med over fem sekunder.

Valnes vant sine heat også i kvartfinale og semifinale. Han var eneste norske semifinalist, mens det var hele åtte russere i semifinale. Blant dem som ble slått ut i semifinalen var Maxim Vylegzjanin og Aleksej Petukhov.

Valnes er fra Bardufoss og ble U23-verdensmester på sprint forrige sesong.

I kvinneklassen ble det norsk 2.-plass til Anna Svendsen. Hun vant kvalifiseringen, men i finalen var tyske Sandra Ringwald først i mål. Det ble tysk også på 3.-plass ved Laura Gimmler.

Svendsen ble bare nummer fire i sitt semifinaleheat, men gikk videre på tid i tett konkurranse med Justyna Kowalczyk i det andre heatet.

Den finske åpningshelgen fortsetter med klassiske renn lørdag (10 km menn, 5 km kvinner) og avsluttes med skøyterenn søndag (15 km menn, 10 km kvinner).

