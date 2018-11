Giroud brøt måltørken da Chelsea tok seg videre

NTB Sport

Det var franskmannens første scoring denne sesongen, etter å ha gått målløs av banen 11 ganger. London-klubben vant selv om det hviterussiske hjemmelaget traff målstolpene tre ganger i kampen.

– Jeg har ventet på at målet skulle komme. Jeg kom sent tilbake til klubben etter VM og har manglet både effektivitet og flaks. Om man jobber hardt og beholder troen så vil det løsne, og det skjedde i dag, sa Giroud til BT Sport.

Chelsea er ubeseiret i 17 kamper siden tapet i Community Shield-kampen mot Manchester City i august. I europaligaen er laget seks poeng foran ungarske Vidi og ni foran de to bunnlagene når bare to runder gjenstår.

Vidi slo PAOK 1-0 og ligger best an i kampen om å følge Chelsea videre.

Fire uten poengtap

Eintracht Frankfurt gjorde som Chelsea og tok sin fjerde strake seier torsdag. Den tyske klubben vant 3-2 over Apollon på Kypros. Også Lazio er videre fra gruppen etter å ha slått Marseille 2-1.

Luka Jovic, Sebastian Haller og Mijat Gacinovic scoret for Eintracht Frankfurt, mens Joaquín Correa ble matchvinner for Lazio i Roma.

Lazio på 2.-plass har ni poeng, mens Apollon og Marseille står med ett hver.

Dinamo Zagreb og Salzburg er de to siste lagene uten poengtap så langt. Kroatene er klare for cupspillet. Salzburg er det faktisk ikke, i en gruppe der poengløse Rosenborg heller ikke er utslått. Årsaken er at både Leipzig og Celtic har seks poeng.

Tapte målfest

I flere andre grupper er det svært jevnt. Steven Gerrards Rangers-lag måtte tåle sitt første tap på 11 europaligakamper denne sesongen da Spartak Moskva vendte til 4-3-seier i den russiske hovedstaden. To poeng skiller mellom topp og bunn i gruppen etter at Rapid Wien med Veton Berisha holdt ledende Villarreal til 0-0. Villarreal er ett poeng foran Spartak og Rangers, to foran Rapid Wien.

Nesten like jevnt er det i Sarpsborgs gruppe etter at begge torsdagens kamper endte 1-1.

Sevilla, som har vunnet turneringen fem ganger, trengte et sent straffespark fra Éver Banega for å slå poengløse Akhisarspor 3-2 i Tyrkia etter å ha fått en spiller utvist og gitt fra seg to måls ledelse. Krasnodar og Sevilla er tre poeng foran Standard Liège, som tapte 1-2 i Krasnodar.

Astana og Dinamo Kiev tok et langt steg mot cupspillet med hver sin seier torsdag, over henholdsvis Jablonec og Rennes. Tetduoen er fem poeng foran Rennes og seks foran Jablonec.

