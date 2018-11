Økonomisk bedring i 2. divisjon, men opprykkslagene og Fredrikstad i rød kategori

NTB Sport

Bare seks klubber er i rød kategori ved siste rapportering, som er første gang klubbene i 2. divisjon har sendt inn halvårsregnskaper. Det er halvparten så mange som da NFF mottok årsregnskapene for 2016, men blant de seks er Raufoss og Skeid, som begge rykket opp, og storsatsende Fredrikstad.

11 klubber er i grønn kategori og åtte i gul.

For første halvår har de 25 klubbene som har rapportert (de tre 2.-lagene er unntatt) driftsinntekter på 166 millioner kroner og driftskostnader på 167 millioner.

– Selv om man ennå ikke evner å drifte med overskudd samlet som en liga, har det vært en positiv utvikling siden første gang NFF mottok regnskaper. Vi tror og håper det er den samme positive utviklingen som vi så etter at det finansielle oppfølgingssystemet (FOS) ble innført i de to øverste ligaene på herresiden, sier klubblisensansvarlig Rune Nordhaug til fotball.no.

Fredrikstad må utarbeide handlingsplan for å komme opp igjen i gul eller grønn kategori, mens Mjølner, Moss, Raufoss, Nardo og Skeid jobber videre med sine handlingsplaner for å gjenopprette positiv egenkapital og for å komme seg opp fra rød sone.

Asker og Stjørdals-Blink er oppe i gul kategori, men de må lage handlingsplaner for å gjenopprette positiv egenkapital. Det er ikke krav om å gjøre det i inneværende år, slik det er i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon menn.

– Det er gledelig å se at halvparten av klubbene leverer positivt resultat første halvår, og så er det fortsatt en del klubber som må jobbe for å justere driften slik at kostnadsbasen ikke er høyere enn man evner å betjene. Rapporteringen kan gi oss grunn til å tro at klubbene har satt større fokus på økonomi, sier fotballpresident Terje Svendsen.

