Svensk antidopinglaboratorium utestengt et halvt år

NTB Sport

Det er straff for en tabbe. Laboratoriet gjorde tidligere i år en feil med en av blindtestene som WADA sender ut for å teste de godkjente laboratorienes nøyaktighet. Nå er straffen kommet, melder Aftonbladet.

Testen som ikke ble behandlet korrekt gjelder den såkalte GC/C/IRMS-metoden, der kunstig testosteron skilles fra kroppens egen.

Straffen gjøres gjeldende fra august, da laboratoriet ble satt under etterforskning. Man får lov til å utføre alle andre typer dopinganalyser under det halve året straffen gjelder, men den typen prøver må sendes videre til et annet laboratorium.

