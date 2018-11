Sarpsborg tok poeng i Malmö og er på 2.-plass i europaligaen

NTB Sport

Mens det var Malmö som scoret først i Sarpsborg, var det denne gangen Sarpsborg som tok ledelsen.

17 minutter etter pause skjedde det. Da tok Sarpsborg ledelsen, og igjen var det dansken Patrick Mortensen som markerte seg. Han stupheadet inn 1-0 etter et oppofrende løp og innlegg fra Ole Jørgen Halvorsen.

– Jeg hadde vel los på noe og trodde det kunne bli mål. Innlegget ble perfekt, og det var en perfekt heading også, sa Halvorsen til sa.no.

Mortensen har vært svært så effektiv i europaligaen denne sesongen.

Dessverre for Sarpsborg var ikke laget lenge i paradis. Kun fire minutter senere kom utligningen. Marcus Antonsson pirket inn ballen etter sløvt forsvarsspill. I de fire minuttene ledet faktisk Sarpsborg gruppen sin, men utligningen satte en stopper for det.

Berge-mål

Det endte 1-1 også mellom Genk og Besiktas. Sander Berge kom inn fra benken på 0-1 en halvtime før slutt og scoret i det 88. minutt utligningsmålet som sendte den belgiske klubben til tabelltopp.

– Denne gruppen er helt åpen, og spenningen lever i høyeste grad, sa Malmö-scorer Antonsson.

Genk er to poeng foran Sarpsborg og Malmö, tre foran Besiktas i en gruppe der de to siste rundene blir svært spennende. Sarpsborg ligger på 2.-plass med flere scorede mål enn Malmö.

Sarpsborg skal møte Besiktas hjemme og Genk borte i de to siste kampene.

– Det var fantastisk atmosfære, og vi gjorde en solid bortekamp. Det er synd det ikke ble tre poeng, for jeg føler at vi hadde de største sjansene. Europatoget ruller videre, og vi satser på at det skal gjøre det også etter nyttår, sa Halvorsen til sa.no.

Frisk åpning

Sarpsborg åpnet begge omgangene godt, og bare fire minutter var spilt da Rashad Muhammed stormet mot motstanderens mål, men avslutningen hans fra kloss hold gikk like utenfor. Bare to minutter senere var Sarpsborg frampå igjen. Patrick Mortensen hadde muligheten, men angrepet ble uansett avblåst for frispark.

18 minutter var spilt da de gule fra Østfold fikk seg en real kilevink. Backen Joachim Thomassen fikk seg en trøkk i kneet etter en duell og måtte av banen for behandling. Thomassen kunne fortsette, men litt av lufta gikk ut av laget. I hvert fall tok hjemmelaget mer tak i kampen og var det beste laget ut omgangen uten at de skapte all verdens av sjanser.

Det var intense, men sjansefattige 45 første minutter foran et entusiastisk hjemmepublikum. Sarpsborgs keeper Aleksander Vasyutin ble ikke satt på de store prøvene.

Ny mulighet

Sarpsborg åpnet 2. omgang som de startet den første. De gikk i strupen på svenskene, og franske Rashad Muhammed smelte ballen i stolpen med venstrefoten allerede i omgangens første minutt. Centimeterne var ikke på Sarpsborgs side.

Det var de derimot 17 minutter senere da de tok ledelsen. Den scoringen var en perle.

Sarpsborg måtte klare seg skadde Kristoffer Zachariassen. Et skulderbrudd gjorde at midtbanemannen ikke kunne spille, og for Sarpsborg var det et tap. Han har hatt en svært viktig rolle for Sarpsborg i de siste par sesongene og er ingen enkel mann å erstatte, men det skal sies at den 20 år gamle erstatteren Gaute Vetti klarte seg godt.

Sarpsborg har hatt en tung høstsesong i Eliteserien. Laget er sikret ny kontrakt og kan som best ende opp med 5.-plass. Malmö er på 4.-plass i Allsvenskan. Det er et godt hjemmelag, med serien 9-4-1 og 30-8 i målforskjell på 14 hjemmekamper i serien. Fjorårets svenske mesterlag trenes av Uwe Rösler.

