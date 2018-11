Kampl ga seg på Slovenias landslag

NTB Sport

Leipzig-spilleren regnes som Slovenias beste offensive spiller. Han meldte forfall til oktoberkampene, da Slovenia tapte 0-1 for Norge på Ullevaal. Den gang ble det opplyst at han var syk. Nå har han informert landslagsledelsen om at han ikke lenger vil spille for landslaget.

– Jeg er lei for at Kevin Kampl har truffet denne avgjørelsen. Han er en toppspiller, noe han har bevist i mange år, sa Igor Benedejcic, som er midlertidig landslagssjef etter at Tomaz Kavcic fikk sparken i oktober.

Benedejcic ble forfremmet til A-landslaget etter å ha ledet Slovenias G17-lag til avansement i EM-kvalifiseringen, men han får en vanskelig oppgave når han skal prøve å ta nok poeng til å unngå nedrykk fra nasjonsligaens C-divisjon.

Hvem blir kaptein?

Stjernekeeper Jan Oblak tok allerede i sommer en midlertidig pause fra landslagsspill, og Atlético Madrid-målvakten har ikke vært disponibel i nasjonsligaen der Slovenia har tatt bare ett poeng på fire kamper. Nå sier Kampl permanent nei til landslaget.

Det er ikke eneste hodebry for Benedejcic. Kaptein Bojan Jokic er i troppen, men er på grunn av skade trolig uaktuell for spill. Visekaptein Josip Ilicic er utestengt mot Norge etter at han ble utvist mot Kypros sist. Benedejcic sa torsdag at han trolig vil la spillerne i troppen velge hvem som skal være kaptein mot Norge.

Jasmin Kurtic og Tim Matavz er langtidsskadd og ikke aktuelle.

Novemberkampene er viktige ikke bare for Slovenia. Norge og Bulgaria duellerer om gruppeseieren, og Slovenias møter begge i de to siste rundene.

Troppen

Dette er Slovenias tropp:

Målvakter: Vid Belec (Sampdoria), Aljaz Ivacic (Olimpia), Matic Kotnik (Panionios).

Backer: Jure Balkovec (Hellas Verona), Miha Blazic (Ferencvaros), Bojan Jokic (Ufa), Luka Krajnc (Frosinone), Miha Mevlja (Zenit St. Petersburg), Nemanja Mitrovic (Jagiellonia), Nejc Skubic (Konyaspor), Petar Stojanovic (Dinamo Zagreb), Aljaz Struna (Palermo).

Midtbanespillere: Jaka Bijol (CSKA Moskva), Domen Crnigoj (Lugano), Amir Dervisevic (Maribor), Josip Ilicic (Atalanta, utestengt mot Norge), René Krhin (Nantes), Rudi Pozeg Vancas (Celje), Rajko Rotman (Kayserispor), Leo Stulac (Parma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Miha Zajc (Empoli).

Spisser: Robert Beric (Saint-Étienne), Roman Bezjak (Jagiellonia), Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Luka Zahovic (Maribor).

