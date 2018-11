Carlsen starter London-VM med svarte brikker

NTB Sport

Det betyr at Caruana gjør det aller første trekket i mesterskapet. I sjakkverdenen er det bred enighet om at det er en fordel å begynne spillet. Hvitt har en større vinnersjanse statistisk sett.

Likevel sa Carlsen på podiet at han håpet på svart i trekningen, som ble gjort under åpningsseremonien i Victoria & Albert Museum torsdag kveld.

– Poenget er at hvis du har svart i det første partiet og kommer deg gjennom det, har du hvite brikker i seks av de ti neste partiene. Det gir en god følelse hvis man kommer gjennom første parti uten å tape. Det får vi håpe at skjer, og i så fall vil han ha en psykologisk fordel, forklarer Carlsen-manager Espen Agdestein til NTB.

To på rad

VM består av tolv partier hvis det spilles helt ut. Etter det sjette partiet blir fargen «byttet» på, og det betyr at Carlsen får spille med hvite brikker både i parti seks og sju.

Caruana får fordelen med å ha hvitt i et eventuelt 12. parti, men da kan det hende at VM allerede er over. I sine to første VM avgjorde Carlsen etter henholdsvis ti og elleve partier. I 2016 gikk det hele til omspill etter at det sto 6-6 i duellen med Sergej Karjakin.

Det er annen gang Carlsen åpner et VM i langsjakk med svarte brikker. Forrige gang var i 2014 mot indiske Vishy Anand.

Hollywood

I de tre foregående VM har Carlsen alltid innledet med remis.

Sjakk-VM i London spilles over tolv partier. Førstemann til 6,5 poeng vinner. Carlsen har vært verdensmester siden 2013.

Det var for øvrig mange celebre gjester under åpningsseremonien. Blant dem var Hollywood-stjernen Woody Harrelson. For to år siden tok skuespilleren det første trekket på Carlsens vegne i det første partiet mot Karjakin.

