Russland forhindret terror under VM

Ifølge innenriksminister Vladimir Kolokoltsev ble planlagte angrep avverget som følge av samarbeid og informasjonsutveksling med utenlandske kolleger.

I alt skal sju såkalte ultra-grupper ha planlagt å gå til angrep mot utenlandske supportere, men så langt kom de aldri.

– Sju nasjonalistiske fotballgjengers planer om å angripe fans fra Senegal, Argentina, Storbritannia og Polen ble forhindret takket være den godt timede informasjonsutvekslingen under forberedelsene til VM, uttalte Kolokoltsev under et åpent møte med sikkerhetssjefer onsdag, ifølge nyhetsbyrået TASS.

Han la til at 16 internasjonalt etterlyste personer ble identifisert i opptakten til VM. I alt nektet Russland 3000 personer innreise til landet i forbindelse med VM, ifølge Kolokoltsev.

