Dommerbrøler da Manchester City vant stort

Pep Guardiolas menn var for gode for gjestene fra Ukraina og vant fullt fortjent, men laget fikk hjelp til å punktere kampen da dommer Viktor Kassai fullstendig feilbedømte en situasjon vel midtveis i første omgang.

Raheem Sterling ble spilt gjennom og stormet mot mål, men sparket i gresset da han skulle skyte og gikk i bakken. Mykola Matvijenko var langt bak ham, men Kassai trodde at Sterling ble felt av ham og pekte på straffemerket.

Gabriel Jesus kunne ikke gjøre annet enn å trille inn 2-0, men dommeravgjørelsen ødela kampen for godt for gjestene.

– Vi liker ikke å score mål på den måten, sa manager Guardiola.

– Jeg skulle prøve å vippe ballen, og så vet jeg ikke hva som skjedde. Det var ikke kontakt fra motspiller. Jeg sparket bare feil. Det var en flause av meg, og jeg kan bare beklage, sa Sterling til BT Sport.

Målfest

Manchester City ledet allerede 1-0 etter at David Silva i det 13. minutt satte inn et nesten ferdigscoret innlegg fra Riyad Mahrez, som hadde herjet med en motspiller på høyrekanten før han la inn.

Tidlig i annen omgang gjorde Sterling 3-0, og Gabriel Jesus ble tomålsscorer på et korrekt idømt straffespark etter at Silva ble felt. I sluttminuttene økte Mahrez før Gabriel Jesus fullførte sitt hattrick.

– Det er ingen vits i å snakke om det straffesparket etter et slikt resultat. Vi tapte fordi City er et lag på et annet nivå enn oss, sa Sjakhtar-trener Paulo Fonseca til Futbol 2.

Manchester City ristet av seg oppstyret rundt "Football Leaks"-dokumentene som hevdes å vise at klubben bevisst jukset for å omgå reglene om økonomisk fair play. Den spanske ligaen har gått ut med krav om at UEFA må reagere strengt.

Manchester City ville allerede vært klar for cupspillet om Håvard Nordtveits klubb Hoffenheim ikke hadde utlignet på overtid borte mot Lyon. Pavel Kaderabeks 2-2-mål berget spenningen i gruppen.

Lever

Nordtveit kom inn og spilte det siste snaue kvarteret da Hoffenheim gjestet Lyon, som med seier ville hatt ett bein og flere tær i cupspillet. Nabil Fekir og Tanguy Alvaro ga hjemmelaget to måls ledelse ved pause.

Kampen virket tapt for Hoffenheim da Kasim Nuhu ble utvist tidlig i annen omgang, men Andrej Kramaric skapte spenning med sitt reduseringsmål.

I annet tilleggsminutt scoret Kaderabek etter et frispark, og nå er det full spenning igjen.

Manchester City er riktignok nesten videre, men ikke matematisk sikret avansement. Laget er tre poeng foran Lyon, som igjen er tre foran Hoffenheim.

Hoffenheim møter Sjakhtar Donetsk hjemme og Manchester City borte i sine to siste kamper.

