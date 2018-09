Lagerbäck regner med at alle er klare

NTB Sport

Sander Berge fikk en liten kjenning i kneet mot Kypros, men han var i aksjon med de andre i solskinnet på Vasil Levski stadion i Sofia.

– Sander trente i dag, og om han ikke får noen reaksjon etter treningen så er han en av de 23 i troppen, sa Lagerbäck, som ikke ville uttale seg om hvor mange endringer han vil gjøre i lagoppstillingen.

– Jeg tror ikke jeg vil svare på det så nær kampen. Det vil vi holde for oss selv, sa han.

Med bare to dager mellom kampene har det vært liten intensitet på trening. Fredag trente bare reservene med ball i Oslo, lørdag var det mest lek før en avsluttende formasjonsøkt på halv bane.

– Kort tid mellom kampene er likt for begge lag, så vi klager ikke, men vi må finne ut hvordan spillerne føler seg, om det er risiko for at noen raskt går tom eller har med seg en skavank som kan tvinge oss til et tidlig bytte vi ikke ønsker å gjøre. Jeg vil være oppmerksom på hvordan spillerne føler seg etter trening og utover dagen, sa Lagerbäck.

Respekt for Hubtsjev

Han har stor respekt for søndagens motstander Bulgaria, som har tatt store steg under landslagssjef Petar Hubtsjev. Forsvarskjempen fra VM-semifinalelaget i 1994 har imponert Lagerbäck med grepene han har gjort.

– Bulgaria er et godt lag med gode individuelle ferdigheter, og så er de også godt organisert. Treneren har gjort en god jobb der. De jobber mye og sammen, og jeg er ikke overrasket over at de har hatt en oppadgående kurve. Ikke slipper de til mange sjanser heller.

Fredag tok Bulgaria en sterk borteseier med 2-1 over Slovenia i Ljubljana.

Ingen nøkkelkamp

Det er en tidlig toppkamp i gruppen etter at både Norge og Bulgaria vant sin åpningskamp fredag.

– En nøkkelkamp er det ikke. Det er fire kamper igjen etter denne, men den ble litt viktigere gjennom at vi begge vant fredag. Det vil være bra om vi tar poeng, og helst tre, sa Lagerbäck, som trakk fram sitt standardsvar på spørsmål om han vil være fornøyd med uavgjort.

– Det beror på hvordan matchen ser ut. Om vi spiller bra og fortjener å vinne så vil jeg være misfornøyd med ett poeng, men om Bulgaria er best så vil ett poeng være bra.

(©NTB)