Firmino og Neymar fikk nettsus mot urutinerte amerikanere

Det var brasilianernes første opptreden siden den skuffende kvartfinaleexiten i VM. Mot et uerfarent amerikansk lag hadde gjestene full kontroll på oppgjøret.

Brasil sto med ti strake seirer mot USA, og det var ingen tvil om at rekken ville øke til elleve. Amerikanernes ene seier mot den gulkledde fotballgiganten kom helt tilbake i 1998.

Etter elleve minutter kunne Firmino lett sette ballen forbi USA-keeper Zack Steffen. Han scoret på et lavt innlegg fra Juventus-vingen Douglas Costa.

Fem mål bak Ronaldo

Hjemmelaget betalte prisen for at det stadig vekk ga bort ballen enkelt. Brasilianerne hadde flere nestensjanser før 2-0-målet kom tre minutter før pause. USA-kaptein Will Trapp laget straffe da han felte Fabinho. Neymar var sikker fra ellevemetersmerket.

Det var PSG-stjernens 58. mål i det som var hans 91. landskamp. Neymar, som ble tildelt kapteinsbindet av landslagssjef Tite til fredagens oppgjør, er kun fem mål unna å ta seg forbi Brasil-legenden Ronaldo.

Pele topper lista med 77 landslagsmål, mens Ronaldo er toer med 62.

Tøft

Brasils overlegenhet ble understreket av at Liverpools nyinnkjøpte keeper Alisson ikke måtte gjøre en eneste redning før i det 71. minutt. Da slo han unna et lavt skudd fra Trapp.

USA-trener Dave Sarachan, som i nesten ett år har ledet det amerikanske laget på midlertidig basis, erkjente etter kampen at mannskapet hans ikke var i nærheten av noe som helst.

– Vi møtte et av verdens beste lag. Vi var litt nervøse, og vi skulle nok gjort det bedre da vi først hadde ballen, men dette er også grunnen til at vi spiller slike kamper. Det ville aldri bli en enkel kveld når du møter et lag som Brasil, sa Sarachan.

