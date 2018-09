Del Potro og Djokovic til finale i US Open

NTB Sport

Del Potro ledet semifinalen 7-6 (7/3), 6-2 da Nadal måtte kaste inn håndkleet i andre sett fredag. Argentineren, som vant Grand Slam-turneringen i 2009, møter Djokovic, vinneren fra 2011 og 2015, etter at serberen beseiret japanske Kei Nishikori i den andre semifinalen fredag, med sifrene 6-3, 6-4, 6-2.

Finalen går søndag.

– Jeg hater å måtte gi meg, sa Nadal som har slitt med kneskader opp gjennom karrieren.

Kneskade var også årsaken til at han måtte trekke seg fra kvartfinalen i Australian Open i januar, da var han kommet til femte sett i oppgjøret mot Marin Cilic.

– Det er ikke en kamp når den ene spiller, mens den andre er på sidelinjen, sa Nadal, med henvisning til at han to ganger måtte få kneet bandasjert før han til slutt ga opp.

For å komme til semifinalen har han spilt seg gjennom nesten 16 timer med tennis i US Open. Han hadde som mål å vinne turneringen for fjerde gang.

– Det er selvsagt ikke beste måten å vinne en kamp på. Jeg elsker å spille mot Rafa, fordi han er den største fighteren i denne sporten og jeg liker ikke å se ham lide. Jeg er trist på hans vegne, men også glad for at jeg presterer mitt beste, sa 29-årige Del Potro.

