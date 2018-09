Russland fortsatt midlertidig medlem i IBU

NTB Sport

Det var sist desember at Russlands status ble endret fra fullverdig medlem av IBU til et såkalt provisorisk medlem.

Det var Russlands skiskytterforbund som hadde søkt om at det igjen ble tatt opp som et fullverdig medlem, men dette ble det altså ikke flertall for da saken ble behandlet.

Fredag skal det velges ny president i IBU, for øvrig uten at media får lov til å være til stede. Latviske Baiba Broka og svenske Olle Dahlin er kandidatene som duellerer om å overta vervet etter nordmannen Anders Besseberg.

(©NTB)