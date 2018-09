Landslagskapteinen taus etter omdiskutert målgest

NTB Sport

– Folk får tolke det som de vil. Jeg holder årsaken for meg selv. Enkelt og greit, sa Johansen til NTB etter 2-0-seieren mot kypriotene.

Gesten var trolig et stikk til dem som mente Fulham-proffen burde vrakes foran åpningens på nasjonsligaen.

– Var det et stikk til dem som skrev at du burde vrakes?

– Jeg holder det for meg selv, gjentok tomålsscoreren.

Lå nede med smerter

Hans første mål etter 20 minutter ga Norge arbeidsro.

– Det var en bra kombinasjon mellom Omar (Elabdellaoui) og meg. Det var en kamp der de spilte med fem bak og lå mange bak ballen. Det kan være seigt å bryte igjennom, men etter den første scoringen roer spillet seg ned. Det var en viktig scoring, sa Johansen.

– Og 2-0 før pause gjør at vi får ganske god kontroll på matchen, fortsatte Vardø-gutten.

Men torsdagens matchvinner kunne vært ferdig etter 30 sekunders spill. Midtbanespilleren lå lenge og vred seg på Ullevaal-gresset.

– Jeg fikk en kakk på leggen. Og det gjorde vondt med en gang. Det gikk fort over og skal ikke være noe alvorlig, sa Johansen.

Middels dag

Han har havnet på benken i Fulham. Og flere har spekulert i om ikke landslagskapteinen fort kan ryke ut fra Norges startoppstilling. Det var ingen tvil om at målene mot Kypros betydde mye for Premier League-proffen.

– Det betyr tre poeng. Jeg har hele tiden sagt at jeg ønsker å bidra med mål og assist for landslaget. Det er det jeg gjør i klubblaget. Det er en kjempegod følelse å bidra med det. Vi fikk den starten vi ville, sa Johansen.

Derimot var han misfornøyd med måten landslaget slapp seg ned på etter pause.

– Førsteomgangen er bra, men 2. omgang er under pari for vår del. Det er en middels dag, men vi tok de tre poengene vi skulle ha. Vi vet at vi kan bedre. Selvtilliten er skyhøy foran søndagens kamp (Bulgaria), avsluttet Johansen.

