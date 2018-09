Trondheim søker om nytt ski-VM

NTB Sport

Sent torsdag kveld gikk bystyret i Trondheim inn for å sende en søknad for tredje gang. 57 stemte for, mens ti var imot.

Trondheim arrangerte ski-VM i 1997 og har forsøkt seg to ganger etter det uten å få napp fra Det internasjonale skiforbundet (FIS). Trondheim tapte for tyske Oberstdorf for å få mesterskapet i 2021, og i kampen om å få mesterskapet i 2023 tapte de for Planica.

– Jeg er glad for at bystyret gir klarsignal for å søke en runde til. Jeg tror vi har gode sjanser for å få et mesterskap hit. Det er viktig å ha en bred forankring i bystyret, sier Trondheimsordfører Rita Ottervik til NRK like etter at avgjørelsen var tatt.

Trondheim bystyre sitt ja gjør at det automatisk utløses en søknad fra Norges Skiforbund.

