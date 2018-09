Stefan Johansen senket Kypros i nasjonsligapningen

NTB Sport

I sin 42. landskamp scoret 27-åringen sitt fjerde og femte landslagsmål, men de to første under Lars Lagerbäck, da han ordnet en perfekt åpning på nasjonsligaen.

Slik så det ikke ut til å skulle gå da Johansen før det var spilt et halvt minutt fikk en smell i duell med gjestenes portugisiskfødte venstrekant Renato Margaça. Det kom noen saftige nordnorske gloser der kapteinen haltet omkring inntil han signaliserte for bytte og satte seg ned ute på gresset.

Litt kyndig medisinsk bistand gjorde imidlertid underverker, og ikke lenge etter kunne Johansen vinkes inn på banen igjen, der han svarte kritikerne som mente han burde sett kampen fra benken.

– Jeg lar meg ikke påvirke. Folk må få mene det de vil, men dette var bra svar på tiltale, sa Johansen til TV 2 rett etter kampen.

– Jeg var aldri i tvil om at Stefan skulle starte. Han er en klok og erfaren spiller, og han er alltid god for laget, men jeg hadde nok ikke trodd at han skulle bli tomålsscorer, sa Lagerbäck.

Gjestene hadde offentliggjort en oppstilling i 4-3-3, men kom på banen i 5-4-1 og tettet en stund godt igjen i håp om sitt første poeng mot Norge noensinne. Det var spill mot ett mål, men sjansene lot vente på seg. Johansen scoret på den første store.

Det var norsk ballek på høyt teknisk nivå da Omar Elabdellaoui og Johansen i det 20. minutt spilte vanskelige pasninger til hverandre ved sidelinjen litt inne på egen halvdel. De løste sine trengte situasjoner med tekniske finesser, og Kypros-forsvaret lot seg lokke til å trå litt for langt fram i håp om en gunstig erobring. Plutselig slo høyrebacken en bakromspasning, og kapteinen forfulgte den på rappe føtter.

Svar med to venstre

Johansen stormet inn i feltet med stopper Kostas Laifis halsende etter. Han lot til å ha fått ballen litt langt foran seg, men Urko Pardo rykket ikke raskt nok ut, og Johansen skjøt fra åtte meter kontant i mål via keepers hæl. Feiringen var nok et svar til kritikerne.

I det 42. minutt viste Johansen fram sin eminente venstrefot igjen, denne gang ikke i kombinasjon med annen spisskompetanse, men på frispark. Joshua King ble felt et par meter utenfor 16-meterstreken, og først protesterte de norske fordi de mente dommeren burde brukt fordelsparagrafen ettersom ballen hadde trillet videre til en godt plassert Moi.

Den diskusjonen la kapteinen død da han fra en posisjon ute til høyre skrudde ballen forbi muren og inn i det lengste hjørnet, som keeperen hadde overlatt til det som viste seg å være en feilplassert mur.

Norge hadde 9-0 i hjørnespark i første omgang. Kristoffer Ajer og Birger Meling hadde gode sjanser, og King ble kanskje snytt for straffe, men det var kapteinen som ordnet brasene.

– Første omgang er jeg veldig fornøyd med, både defensivt og offensivt. Kypros kom knapt inn i straffeområdet vårt, og angrepsspillet var også OK. Etter pause mistet vi ballen for mye på egen halvdel, men jeg kan ikke klage altfor mye når vi vinner 2-0, sa Lagerbäck.

Perfekt statistikk

I annen omgang fikk Kypros være litt mer med og kom til og med til et par avslutninger på et svært glissent besatt Ullevaal, uten at Rune Almenning Jarstein ble satt på særlige prøver.

Bjørn Maars Johnsen og King var nær ved å overrumple Pardo da keeperen somlet med et tilbakespill, og spissduoen kom til noen gode sjanser senere i omgangen, men det ble med de to Johansen-målene. Det var da også nok i massevis.

Stefan Johansen fikk stor applaus og tok seg god tid da han ble byttet ut i det 72. minutt.

– Nå er det Bulgaria neste, sa kapteinen om søndagens toppkamp i gruppa. Bulgaria vant 2-1 i Slovenia torsdag.

Norge slo Kypros for 10. gang på like mange forsøk. Det var også Norges femte seier for året, i den femte kampen. Bare to ganger tidligere, i 1995 og 2004, har Norge innledet et landslagsår like godt. De gangene ble det også en sjette seier, men ikke en sjuende.

Lagerbäcks menn kan være i starten av en historisk høst, og i oktober bør publikum kjenne sin besøkelsestid. 6172 er landslagets laveste oppgitte publikumstall på nesten to og et halvt år.

(©NTB)