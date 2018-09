Kontakt mellom partene i dansk konflikt

NTB Sport

Onsdag tapte et hastig sammensatt dansk lag bestående av spillere fra 2. divisjon og futsalligaen 0-3 for Slovakia i en privatlandskamp i Bratislava. Årsaken til stjernenes fravær var den betente konflikten mellom Danmarks Fotballforbund (DBU) og Spillerforeningen om en ny landslagsavtale.

Partene har stått steilt mot hverandre i lang tid, og ingen har ønsket å komme den andre i møte. Onsdag kveld bekreftet imidlertid fotballpresident Jesper Møller at det igjen er kontakt.

Han er fortsatt tydelig på at en ny landslagsavtale ikke vil komme på plass foran søndagens hjemmemøte med Wales, men det betyr ikke at Christian Eriksen og de øvrige profilene igjen uteblir.

Ser muligheter

– Jeg vil ikke utelukke noe. Jeg er positiv, og det er spillerne også. Vi snakker sammen, det pågår bare ikke forhandlinger. Det er kontakt mellom partene. De vil gjerne spille, og det vil vi gjerne at de gjør, sier Møller.

– Det er ikke sånn at vi er sure på hverandre, spillerne og DBU. La oss sove på det, så får vi se om det rette laget blir tatt ut, hvem som stiller opp og om vi finner den riktige løsningen, tilføyer han.

På spørsmål om DBU kan leve med å mønstre tilsvarende mannskap som onsdag også mot Wales, svarer fotballpresidenten:

– Vi har en forpliktelse til å stille med et lag – det best mulige. Respekt til dem som møtte Slovakia. Vi prøver å stille det beste laget. Det eneste avgjørende for oss er at vi skal avvikle kampen. Vi har ikke noe valg.

Vil unngå straff

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) kan ilegge Danmarks straff dersom forbundet avstår fra å stille lag i en kamp. Det ble enden på visa da det danske kvinnelandslaget var i en tilsvarende konflikt med forbundet i fjor.

– Vi har en betinget dom fra den gang, det er vår utfordring. Jeg våger ikke love at den dommen ikke rammer alle landslagene våre. Det er en uavhengig disiplinærinstans i UEFA som skal bestemme dette. Vi vet ikke hvordan det ender, sier Møller.

– Jeg skal kunne se meg selv i speilet, ledelsen skal se seg selv i speilet, vi skal gjøre alt for å sikre at dansk fotball ikke blir utelukket fra internasjonale kamper i et par år fordi vi tilfeldigvis ikke kunne stille lag, tilføyer han.

Kommende søndags kamp mot Wales er Danmarks første kamp i nasjonsligaen.

