Enighet i dansk fotballkonflikt

Onsdag tapte et hastig sammensatt dansk lag, bestående av spillere fra 2. divisjon og futsalligaen, 0-3 for Slovakia i en treningslandskamp i Bratislava. Årsaken til stjernenes fravær var den betente konflikten mellom Danmarks Fotballforbund (DBU) og spillerforeningen om en ny landslagsavtale.

Partene har stått steilt mot hverandre i lang tid, og ingen har ønsket å komme den andre i møte. Torsdag kveld kom nyheten om at partene har inngått en midlertidig avtale.

Dermed er det inngått våpenhvile etter turbulente dager og spill mot Slovakia med et sammenrasket amatørlag.

Gode nyheter

– Dette er gode nyheter for landslaget og for alle i dansk fotball at vi kan spille den viktige kampen i Nations League med vårt beste lag og igjen ha fokus på det sportslige, heter det fra DBUs formann Jesper Møller i en pressemelding.

I den samme pressemeldingen heter det at den midlertidige avtalen løper fram til 30. september. Spillerforeningen oppgir at forhandlingene gjennoppstår. Det første møtet er satt til mandag 10. september.

Danmarks kamp mot Wales spiller under de samme vilkår som tidligere.

Tause

– Avtalen er et skritt i riktig retning, og landslagsspillerne er glade for at de kan konsentrere seg om kampen mot Wales, sier spillerforeningens direktør Mads Øland.

Partene er enige om at ingen av dem skal uttale seg om avtalen ut over det som står i pressemeldingen. De er også enige om at de ikke skal kommentere noe som helst under forhandlingene som starter til uka.

