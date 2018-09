Krystallklar Ødegaard: – Jeg skal ikke bli lånt ut til forskjellige klubber i fem år til

NTB Sport

Lysluggen er en snartur hjemme i Norge. Alle vil ha en bit av drammenseren, som tirsdag var gjennom sponsoroppdrag, intervjuer og landslagstrening i løpet av noen hektiske timer.

19-åringen har så vidt kommet i gang i nederlandske Vitesse, hvor et sesonglangt lån venter. Kontrakten med Real Madrid varer til 2021.

– Føler du at du står ved et veiskille etter sesongen?

– Det er et godt spørsmål. Det virker som om de har veldig stor tro på meg, og jeg har stor lyst til å lykkes der. Jeg håper det skjer, sier den tidligere Strømsgodset-spilleren.

– Jeg skal ikke bli lånt ut til forskjellige klubber i fem år til. Det kommer ikke til å skje, slår Ødegaard fast overfor NTB.

– Er Vitesse ditt siste utlån?

– Det vet man aldri, men det vil være kjekt å få litt stabilitet framover, sier landslagsspilleren.

Tålmodighet

Den store drømmen er fortsatt å etablere seg i Real Madrids ærverdige drakt.

– Hvordan ser Real Madrid-framtiden ut?

– Jeg ser på den som en mulighet til å spille meg inn på førstelaget. Det er ikke så viktig for meg når. Det kan ta ett år til, det kan ta fem år til. Det store målet er å spille seg inn der. Det jobber jeg for hver dag, sier Ødegaard og bekrefter at avtalen med spanjolene varer til 2021 – i første omgang.

Første steg er en vellykket sesong i æresdivisjonen i Nederland.

– Jeg ønsker å score flere mål og få flere assist. Det handler om å bli mer direkte i spillet og ta mer tak. Jeg skal komme oftere i de riktige posisjonene og komme oftere inn i boks og gå etter avslutninger, sier Ødegaard om hovedmålene for sesongutlånet til Vitesse.

Mer muskler

A-landslagslagspilleren forteller om mer muskler enn noen gang i en fotballkropp som er mest kjent for å være leken og lett.

– Jeg trener mye og jobber mye med kroppen. Det kommer også mer fysikk med alderen. Jeg har tatt mange steg de to siste årene. Jeg har ikke gått så mye opp i vekt, men jeg har fått mer muskler og føler meg mye sterkere og mer kompakt.

– Hva betyr det for din spillestil?

– Det handler om å stå mer imot i dueller, både når du har ballen og når du skal ta den ifra folk. Det å ha ekstra muskler og punch hjelper godt, svarer Ødegaard.

Den tidligere Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo (nå Juventus) har vært et stort forbilde.

– Jeg har lært veldig mye av å se hvordan Ronaldo jobber og pleier kroppen. Han trener og gjør alt som skal til. Han er en stor inspirasjon. Der er det mye å hente for mange, sier Ødegaard.

(©NTB)