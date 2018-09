Avis: Landslagsspillere i futsal stepper inn for Danmark

NTB Sport

Det er storavisen Ekstra Bladet som tirsdag kommer med opplysninger om hvordan Danmarks Fotballforbund (DBU) har kommet i mål med samle sammen spillere til de to oppgjørene.

Nettstedet bold.dk melder på sin side at spillerne skal møtes klokken 13 tirsdag og deretter fly til Slovakia der Danmark etter planen skal spille treningskamp onsdag.

Overfor Danmarks Radio bekrefter samtidig Slovakias Fotballforbund at det har fått beskjed fra sine danske kolleger om at Danmark har et lag klart.

Som en direkte følge av konflikten som forhindrer DBU i å benytte de spillerne som landslagstrener Åge Hareide opprinnelig hadde tatt ut, har DBU vært på jakt etter erstattere i lavere divisjoner. Målet har vært å unngå avlysninger slik kvinnelandslaget var ute for sist år.

Nå synes saken å være løst fra DBUs side. Ekstra Bladet erfarer at økte pengeoverføringer til futsalsporten skal ha utløst velviljen til å steppe inn.

Ned i rekkene

Mandag ble det kjent at DBU hadde henvendt seg til klubbene i 2.-divisjon, der det finnes spillere med amatørstatus og som ikke er medlemmer av Spillerforeningen.

Spillerforeningens medlemmer har gjort det klart at det ikke er aktuelt å stille opp for Danmark så lenge konflikten er fastlåst.

Mens enkelte klubber har uttrykt at de er svært negative til DBUs forespørsel, har andre vært mer positive. Klubben Tarup Paarup meddelte tirsdag at de hadde oppfordret sin spillere til å si ja til DBUs henvendelse.

Gjentok gammel tilbud

Kort tid etter saken i bold.dk ble offentliggjort, ga de opprinnelige landslagsuttatte spillerne lyd fra seg igjen. De oppfordret på ny DBU til å finne en løsning.

– Vi er nødt til å finne en løsning nå. Grøftene kan ikke graves dypere. Vi strekker gjerne hånden fram igjen, selv om DBU slo den vekk i første forsøk. La oss fornye den gamle avtalen med én måned, sier Tottenham-spilleren Christian Eriksen.

Tilbudet er det samme som ble avslått i helgen, og som DBU tolket som et avslag fra spillerne.

– Helt ærlig, DBU. Kan vi ikke forlenge avtalen på bare én måned? La oss snakke sammen som voksne mennesker, sier Thomas Delaney.

DBU skal ha chartret et fly som står klart til å frakte spillerne til Slovakia. Kampen skal spilles i Trnava, som ligger drøyt 40 minutter unna den slovakiske hovedstaden Bratislava.

Søndag skal Danmark spille mot Wales i nasjonsligaen.

(©NTB)