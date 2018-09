Ski-Norge rystes av nytt dødsfall – Ida Eide (30) døde etter mosjonsløp

NTB Sport

Det får NTB opplyst fra Eides familie.

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer».

Ida Eide var søster av landslagsløperen Mari Eide (28), som har reist hjem fra langrennskvinnenes treningssamling i Livigno etter beskjeden om søsterens bortgang. Hun var også samboer med den kjente komikeren Nils-Ingar Aadne (35).

Øystre Slidre-løperen var også en svært nær venninne av Therese Johaug og en viktig støttespiller for skistjernen under dopingsaken mot henne. Johaug møter ikke til det planlagte pressetreffet i Livigno mandag ettermiddag, etter det NTB kjenner til.

Falt om

Langrennsmiljøet i Norge er i løpet av en drøy måned blitt rystet av to dødsfall. 29. juli ble den mangeårige landslagsløperen Vibeke Skofterud funnet død etter en vannscooterulykke. Hun ble 38 år gammel.

Ida Eide ble funnet livløs av forbipasserende et stykke utenfor løypa der Norgesløpet på Jessheim gikk lørdag. Hun var bevisstløs og pustet ikke da hun ble funnet. Politiet fikk melding om funnet klokken 14.29 lørdag.

– Melder av hendelsen gikk i gang med hjerte- og lungeredning umiddelbart. Hun ble fløyet med luftambulanse til Ullevål og pustet da med hjelp, sier operasjonsleder Tom Sandberg i politidistrikt Øst til Oppland Arbeiderblad.

Eide døde senere på sykehus.

