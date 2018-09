Langrennskvinnene i sorg – Ida Eide (30) døde etter mosjonsløp

NTB Sport

Eides familie bekreftet dødsfallet i en uttalelse til NTB tirsdag.

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer».

Ida Eide var søster av landslagsløperen Mari Eide (28), som har reist hjem fra langrennskvinnenes treningssamling i Livigno etter beskjeden om dødsfallet. Hun var også samboer med den kjente komikeren Nils-Ingar Aadne (35).

Øystre Slidre-løperen var også en svært nær venninne av Therese Johaug og en viktig støttespiller for skistjernen under dopingsaken mot henne. Johaug møtte ikke til det planlagte pressetreffet i Livigno mandag ettermiddag.

– Uvirkelig og ufattelig

I stedet uttalte lagvenninnene seg kortfattet om det tragiske dødsfallet.

– Helt uvirkelig og ufattelig. Vi tenker mye på familien og samboeren. Vi får støtte hverandre så godt vi kan i denne situasjonen, sa Ingvild Flugstad Østberg, som la til at Johaug er i sorg.

– Therese har hatt det ufattelig tøft, rett og slett. Hun tar det tungt, og jeg har prøvd å være der for henne så godt jeg kan. Det har vært tøft for oss alle, spesielt for Therese, sa Østberg.

Overfor NTB bekreftet Johaug-manager Jørn Ernst at det er uklart om skistjernen reiser hjem fra Livigno tidligere enn planlagt.

– Det har vi ikke besluttet ennå. Nå må de få samle seg litt først, sa han.

Falt om

Langrennsmiljøet i Norge er i løpet av en drøy måned blitt rystet av to dødsfall. 29. juli ble den mangeårige landslagsløperen Vibeke Skofterud funnet død etter en vannscooterulykke. Hun ble 38 år gammel.

Ida Eide ble funnet livløs av forbipasserende et stykke utenfor løypa der Norgesløpet på Jessheim gikk lørdag. Hun var bevisstløs og pustet ikke da hun ble funnet.

Senere døde 30-åringen på sykehus.

Eide var den eldste av i alt tre søstre. Lillesøstrene Mari og Hilde er begge fortsatt aktive i idretten. Mari fikk plass på kvinnelandslaget i langrenn foran den kommende VM-sesongen, men Hilde Eide blant annet har gjort seg bemerket i skiskyting.

Ida Eide tok blant annet en bronsemedalje i sprint under junior-NM for en del år tilbake. Hun var bosatt på Fornebu og jobbet for Aker BP.

(©NTB)