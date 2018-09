Lagerbäck: – Ganske sikker på hvem som starter kampen

NTB Sport

17 av 23 spillere i troppen spilte fra start for sine klubber sist helg. Ytterligere fem mann kom inn som reserver.

Bare Martin Linnes ble sittende på benken hele kampen.

– Dette er som det pleier å være. Det er alltid noen som ikke får spilletid. Det viktigste er at alle 23 er i form og er aktuelle for startelleveren, sa Lagerbäck på NTBs spørsmål under mandagens pressekonferanse.

Mandag samlet Lagerbäck troppen til den første treningen før kampen mot Kypros i UEFAs nasjonsliga. Den går på Ullevaal torsdag.

Hvilte

Ikke alle var med under treningen. Bare ti utespillere og en keeper deltok ute på det nylagte gressteppet. Ganske mange hvilte etter kamper i helgen.

– Det samme gjelder for Kypros. Dette ser bra ut med tanke på forutsetningene. Alle er kommet inn til samlingen, og ingen er skadd, sa Norges svenske landslagssjef.

– Vi går alltid inn i en samling med en preliminær startoppstilling. Om det ikke hender noe spesielt under disse to treningene, eller at noen er mer slitne enn de burde være, så er jeg ganske sikker på hvordan vi skal starten (kampen mot Kypros).

Sterk

Keeper Ørjan Nyland har fått en tøff start i Aston Villa og er pålagt skylden for flere mål siden han kom til klubben fra Ingolstadt.

– Det er jo alltid slik at keepere får se voldsomt oppmerksomhet om man mener det gjør en feil. Slik jeg kjenner Ørjan så er han mentalt sterk. Så jeg vil ikke tro det er noe problem om han skulle komme til å spille, sa Lagerbäck.

Noen dager etter Kypros-kampen spiller Norge mot Bulgaria i Sofia. Disse kampene blir starten på UEFAs nyvinning.

Den kan bli en ekstramulighet for Norge til å komme seg til EM-sluttspillet i 2020, men veien er i så fall langt og kronglete.

