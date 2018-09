Flere Tottenham-kamper til Wembley

NTB Sport

Det bekrefter London-klubben i en meddelelse på sitt nettsted mandag. Årsaken er at ferdigstillelsen av Tottenhams nye stadion tar mer tid enn opprinnelig planlagt.

Hjemmekampen mot Liverpool 15. september skulle vært åpningskamp på nye White Hart Lane. Nylig kom imidlertid beskjeden om at problemer med sikkerhetssystemene skaper uforutsette forsinkelser.

Det ble da antydet at stadionåpningen ville bli utsatt med opp mot to måneder.

Søndag 28. oktober var Tottenham opprinnelig oppsatt med hjemmekamp mot Manchester City. Tirsdag bekrefter klubben at det oppgjøret også skal spilles på Wembley. Som følge av nasjonalarenaen er opptatt nettopp søndag 28. oktober, blir kampen skjøvet til mandag 29. oktober.

– Selv om sjansen er til stede for at den nye arenaen kan bli klar til den kampen, vet vi ikke dette før på et mye senere tidspunkt, skriver klubben – og henviser til at det av planleggingsmessige årsaker er klokt å ta beslutningen om flytting til Wembley allerede nå.

Videre opplyser London-klubben at man i samtaler med Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har kommet til enighet om at samtlige tre kamper i mesterligaens gruppespill også skal legges til Wembley.

