Solberg og Bakkerud kan bli lagkamerater

Ifølge NRK er Bakkerud for andre sesongen på rad rammet av at hans bilfabrikklag legges ned. I fjor kuttet Ford satsingen. Nå er det Audi som forlater rallycross.

– Jeg har alltid sagt at han er en veldig god sjåfør. Det han har gjort med stabilitet og intelligent kjøring, det har han gjort helt rett. Veldig god sjåfør. Supertalent, sier Solberg til NRK.

De to har hatt mange feider på rallycrossbanen de siste sesongene, men nå er tonen en helt annen.

– Ja, det er helt klart. Det er en mulighet, det, svarer Solberg på spørsmål om han kan komme til å gi Bakkerud rollen som tredjefører.

Bakkerud selv innrømmer at det er tungt at to fabrikanter legger ned satsingen.

– Det er klart det er kjedelig å få den smellen. Jeg har vært så privilegert at jeg har levd av sporten i tre år, men så har jeg vært litt uheldig med at bilfabrikantene har trukket seg. Men slik er det i motorsport, det er litt uforutsigbart. Ingen jobb er sikker.

