Seieren glapp for Start i Kristiansund

Sørlendingene mistet dermed viktige poeng i kampen for tilværelsen i Eliteserien. Med seier ville de vært à poeng med Stabæk på kvalifiseringsplass og Lillestrøm før deres oppgjør mot Vålerenga.

Likevel måtte Kjetil Rekdals menn ta til takke med ett poeng. Ettersom lagene hadde hver sin omgang, var resultatet rettferdig. Herolind Shala og Bendik Bye sørget for kampens scoringer.

– Det hadde ikke vært fortjent. Andreomgangen vi spiller er for dårlig. Vi sluttet å spille fotball og bare forsvarte oss. Når vi får ballen, slår vi den fra oss hver gang. På slutten lager vi en haug med frispark og får mange dødballer imot oss, så da blir det ofte slik at man får et mål i fleisen, sa Start-trener Kjetil Rekdal til Eurosport etter kampen og var isolert sett fornøyd med ett poeng i Kristiansund.

Start har nå 34 bortekamper i Eliteserien på rad uten seier og ligger fremdeles nest sist. Kristiansund innehar 9.-plassen.

Fortjent Start-ledelse

Det var sørlendingene som førte kampen og leverte varene i førsteomgang.

Etter en drøy halvtime fikk gultrøyene lønn for strevet da Herolind Shala satte inn sitt første Start-mål. Aliou Coly prøvde å avverge Elliot Käcks innlegg, men taklingspasningen endte hos Shala som skjøt i mål via Kristiansund-keeper Sean McDermott fra Kristiansand.

Hjemmelaget kom mer inn i kampen etter scoringen, men Kjetil Rekdals menn holdt unna til pause.

Enveiskjøring

I andreomgang spilte Rekdals menn som de skulle forsvare det kjæreste de eide. Kristiansund stanget og stanget, men sørlendingene holdt lenge unna. Et annet skår i gleden for vertene var at kaptein Dan Peter Ulvestad måtte ut med en skade ti minutter etter pause.

Like før slutt hindret Käck utligning på strek, men tross iherdig Start-innsats skulle Kristiansund få hull på byllen. To minutter før slutt var Sondre Sørli både god og heldig da han fikk servert Bendik Bye som fikk prikket inn 1-1 til sørlendingenes store fortvilelse.

Tungt kunne blitt verre bare minuttet senere da Christoffer Aasbak sendte av gårde et hardt frispark, men Jonas Deumeland vartet opp med en praktredning. Dermed ble det poengdeling på Kristiansund stadion.

– Det var godt å få den inn. Vi berger ett poeng på en dårlig dag, så det var godt å se det. I andreomgang viser vi at vi er bedre, så berger vi ett poeng, og det er vi bra fornøyd med etter førsteomgangen, sa målscorer Bye til Eurosport.

